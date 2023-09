Direktor Trinaeste beogradske gimnazije je razriješio dilemu da li djeca mogu da nose dukseve sa kapuljačom u školu.

Rukovodstvo Trinaeste beogradske gimnazije, uvelo je najstroži pravilnik o oblačenju učenika u školama. Zabranili su čitav niz odjevnih predmeta, međutim, veliku pažnju privukla je zbrana trenerki, koja je učenicima najudobnija, a najviše zabune i negodovanja - dukserica sa kapuljačama, koju djeca najviše i nose.

Podsjetimo, ovim pravilnikom đacima se zabranjuje da na časove dolaze u majicama na bretele, trenerkama, šortsevima i bermudama, mini suknjama, prekratkim majicama, duksericama sa kapuljačama, helankama, i drugoj odjeći koja se ne smatra prikladnom.

Bojan Vučković, direktor Trinaeste beogradske gimnazije rekao je za "Beograd na Blic" da su se za uvođenje pravilnika o odevanju odlučili zbog toga što su učenici na nastavu dolazili kao da idu na utakmicu ili trening, i izgledali su kao navijači. Iako je početak školske godine uveliko prošao, pravilnik i dalje nije stupio na snagu, ali ga učenici poštuju!

"Cio ovaj pravilnik će ići i na razgovor sa učeničkim parlamentom i savjetom roditelja, to je predlog nastavničkog veća. Za sada, velika većina djece ipak poštuje pravilnik, dolaze u školu pristojno odeveni. Oni koji ipak ne poštuju pravila, dobijaju usmenu opomenu", kaže za Vučković. Prema njegovim riječima, ako se učenici ogluše o kodeks oblačenja kada ona budu potpuno stupila na snagu, dobijaće dvije opomene, a u slučaju da i to ne ispoštuju onda im razredni starješina smanjuje ocenu iz vladanja.

Ali šta je sa duksericama sa kapuljačom?

Nije da se ljudi bune, a pogotovo roditelji pružaju podršku ovakvom potezu škole, ali mnogima je nejasno zašto baš zabrana dukserica sa kapuljačom, omiljenom i najčešćem odjevnom predmetu djece. Vučković sada daje dodatno objašnjenje. Kaže da duks sa kapuljačom ipak mogu da nose u školu, ali ne i da kapuljače stavljaju na glavu dok su u školi, "jer to nije primjereno".

"Dakle, djeca u našoj školi mogu da nose dukserice sa kapuljačom, ali dok su na nastavi ne. I u školi je zabranjeno da nose kapuljaču na glavi jer to ne priliči školi. To odaje loš primer i asocira na mesto koje nije škola", kaže on za "Beograd na Blic".