Srđan Lalić, jedan od tri svjedoka saradnika u suđenju klanu Veljka Belivuka, govori u Specijalnom sudu o zločinima koje je počinio ovaj klan.

Izvor: TV Pinki/Printscreen

U Specijalnom sudu u Beogradu u 14.30 je počeo nastavak suđenja klanu Veljka Belivuka. Za danas je planirano da javno progovore svedoci saradnici Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin. Srđan Lalić se trenutno nalazi za sudskom govornicom.

"Prije nego što počnem svoje izlaganje, želim da se izvinim porodicama žrtava zbog svega što je učinjeno i svega što će morati ovdje da čuju", rekao je na početku. "Veljka Belivuka poznajem dugi niz godina, a od 2016. sarađujemo na poslovima s drogom. Miljkovića sam upoznao kao njegovog prijatelja, upoznao sam ga posle ubistva Aleksandra Stankovića. U tom periodu sam učestvovoao u pratnji i opservaciji više ljudi bliskih škljaraskom klanu, koji su bili prijetnja po život Belivuku. U januaru 2017. godine Miljković i Belivuk su tražili da im pomognem u opservaciji Vlastimira Miloševića, Miljkovićevog kuma, što sam ja i prihvatio. Miljković mi je objasnio da su u zavadi i da je Milošević organizovao da mu se baci molotovljlev koktel na stan u Krnjači", rekao je Lalić na početku i nastavio:

"U januaru, jedne večeri, odlazimo u 27. marta gde je Milošević živio sa porodicom. Njih dvojica su stajali i čekali da neko ne naiđe, a ja sam iznad zadnjeg lijevog točka njegovog automobila postavio GPS uređaj. Organizovao sam tih dana i postavljanje kamere preko puta stana Vlastimira Miloševića. U stanu preko puta zgrade, koji je koristio Nikola Spasojević je stajao uređaj na kom smo gledali. Za par dana, imali smo cijelu njegovu rutinu. Nisam znao da hoće da ga ubiju, mislio sam da će samo da ga povrede.

"Kasnije mi je Miljković ispričao da je jedva ubijedio Jankovića da krene sa njim", dodao je Lalić, ali ga je prekinuo Miljkovićev advokat, tvrdeći da o tome ne treba da priča, jer je taj predmet pravosnažno okončan. Međutim, sudija mu je dozvolila da nastavi. "Nekoliko dana posle tog krivičnog djela, napustio sam zemlju. U inostranstvu sam se bavio poslovima sa drogom. Otvorio sam firmu sa sjedištem u Pragu, za distribucijom sa skajem", otkrio je Lalić.

Kako je naveo, po izlasku Veljka Belivuka i Marka pošto su oslobođeni za ubistvo Miloševića, stupili su ponovo u kontakt i to preko skaja. "Belivuk je bio spriječen, ali smo se Miljković i ja dogovorili da se nađeno u Barseloni, u Španiji. To je bio početak 2019. Tamo upoznajem Luku Živanovića, Miloša Budimira, Jankovića, još jednog momka za kog mislim da se zove Duško. On je kasnije uhapšen u Barseloni zbog ubistva u Marbelji. Boravili smo kod njega u kući. Luka Živanović je operativno organizovao transport skanka, najviše za kavački klan, ali i za druge kriminalne grupe. Uglavnom smo skaj, kokain i hašiš prevozili, u taj posao su bili uključeni i Belivuk i Miljković", priznao je svjedok saradnik.

Rekao je da mu je Miljković pominjao da se formira jaka kriminalna grupa, oslonjena na kavački klan, tad mu je već pominjao da je Nikita na skaju Radoje Zvicer. "Tada mi je ponudio da odemo u Marbelju, smjestili smo se u apartman, da lociramo jedno lice. Kupili smo špijunsku opremu u Barseloni, poslali slike Zviceru i to je bilo to. Na putu nazad za Barselonu, naišli smo na policijsku patrolu, legitimisani smo, vozili smo se Miljkovićevim BMW-om. Ja sam posjedovao hrvatska dokumenta, na lažno ime, ali originalna dokumenta. Pribavio sam ih 2018. u septembru u Vukovaru, odnsono Vinkovicma", detaljno govori o svim krivičnim djelima Lalić.

U daljem izlaganju on je naveo da se po povratku u Srbiju bavio prodajom skaja, kao i da je učestvovao u postavljaju sređivanja i video nadzora u bunkeru na stadionu Partizana. Pored prodaje skaja, kako je dodao, simbolično je učestvovao u prodaji droge.

Lalić o ubistvu Mihajlovića

"Belivuk i Miljković su mi detaljno ispričali o ubistvu Gorana Mihajlovića. Pokazali su mi njegove slike, neke se nalaze u optužnici ali sam video i slike njegovog ugljenisanog tijela. Rekli su mi da su mu cijanid iz šprica bez igle ubrizgali u usta i video sam slike kako mu ide pena na usta, u toj nekoj kući za koju tada nisam znao. Rekli su i da ga je namamio neki Šundić, na skaj je bio Džeri, a kasnije Santos", iznio je nepoznate detalje o ubistvu Mihajlovića.

Prema njegovim riječima, za lokaciju placa na kom je njegovo tijelo spaljeno, Belivuk mu je pokazao. Kako je naveo, Miljković je fotografisao i slao. "Ispričali su mi kako su posle ubista Mihajlovića, uzeli neku količinu oružja, droge, pola kilograma kokaina", mirnim tonom je nastavio izlaganje Lalić, koji je na osnovu sporazuma dobio 18 godina zatvora.

"Negdje krajem godine smo bili na utakmici Čukarički Partizan, na Banovom brdu. Tada se odvojila jedna grupa, okupljena oko Kiće Markovića. Došlo se do zaključka da to može da bude veliki problem i da treba da se reaguje. Sutradan smo saznali da su htjeli da nas napadnu, Miljković je zaključio da je najbolje likvidirati ga", otkrio je Lalić.

Miljković mu je sjutradan, kako je naveo, zatražio da mu pozajmi škodu.