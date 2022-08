Bivši diler droge, avanturista, turistički radnik u Peruu i pisac Aleksandar Bilanović za Mondo otkriva koliko puta je u životu izbjegao smrt, šta je pronašao u džunglama Amazonije, u čemu je magija Rio de Žaneira i Buenos Ajresa, šta je pravi smisao života...

Životna priča Aleksandra Bilanovića toliko je dinamična i egzotična da bi o njoj Tarantino mogao da snimi petosatni film koji bi garantovano bio hit u svijetu. Ovaj Beograđanin radio je za Državnu bezbjednost, dilovao drogu u Londonu, partijao po Buenos Ajresu i Rio de Žaneiru, probao "čudesne" biljke u Amazoniji, zabavljao se sa predivno "opaljenim" ženama, lunjao džunglom, meditirao na najmisterioznijim mjestima na planeti, bludničio i iskupljivao se, da bi u jednom trenutku sve to pretočio u knjigu nazvanu "Dripačka rapsodija". O karijeri u tajnim službama, kaže, više ne može da priča, jer ga "smara", ali zato ovaj totalno neobični Srbin kosmopolitskih svetonazora, na čijem tijelu se vide svi ožiljci kojima ga je život iskušao, nema problema da svoja iskustva na granici shvatljivog (uključujući preživljavanje pada sa sedmog sprata) podijeli sa nama. Ovi odgovori stigli su direktno iz magičnog Perua, a putovali su gotovo mjesec dana, jer je Bilanović morao da "obavi neka posla" prije nego što je sjeo ispred tastature. Uživajte u ovoj ludoj vožnji!

Bilanović je svoje putešestvije opisao i u knjizi "Dripačka rapsodija"

Za Balkance, pogotovo iz generacije rođenih 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka, London je bio prijestonica rokenrola i dobre zabave, sjajnih noćnih klubova, koncerata i liberalnog života. Mnogi ovdašnji autori su pisali o svom boravku tamo. Čini mi se da je tvoje sjećanje na London malko drugačije?

"Da, da… Moje sjećanje na London se može nazvati malo drugačije. Mada ruku na srce i ja sam se narokenrolisao u Londri, brijao sam po klubovima, išao na koncerte, cupkao ispred zvučnika u čuvenom Ministry of sound, koji je tada bio najpoznatija evropska diskoteka. Vikendima sam bio na VIP listi, ulazio preko reda jer me je upisivala ortakinja iz Beograda koja je radila za šankom, trebao je neko da joj izvlači lovu. Naručim piće, dam joj 20 funti a ona mi vrati kusur 300, i tako par puta. Baš je bila ludnica tih godina u Londri…Izlazilo se petkom uveče, a vraćalo se ponedjeljak ujutro. Ma, koje crno spavanje! Samo znoj i mentalni loj. Imao sam sreće da je, kad sam stigao u London sredinom 1997, počela ekonomska reneseansa sa lažljivim Tonijem Blerom, i love je bilo k`o zelene salate."

Može se reći da si u Londonu bio žestok momak. Šta je tada, devedesetih, bila defincija žestokog momka, s obzirom da je jasno da si bio i pismen i ispoliran, kako si se snalazio u svijetu sirovih obračuna, trgovine narkoticima i međunarodnim krimosima?

"Nisam nikad bio žestok momak. Ni u Londonu ni u Srbiji. Palio se jesam, ali žestok momak, onaj fazon žestine devedestih u Beogradu, ni blizu. Mi smo bili samo trgovci derivata i ništa više. Tada još nisam bio pismen i ispoliran, bio sam loš, po sebe i okolinu, ali sam, kao, imao lovu, pa su me trpjeli - kad je lova nestala, spavao sam par dana na zadnjem sjedištu novog audija, jer su me svi odjebali. Sa punim pravom… Bio sam demonizovan. Napio sam sjeo i opasnih batina, srećom, jer sam tih dana, pored koksare, krenuo da se peckam sa herdžom…"

Srce mi je reklo da nisam srećan

Koja pjesma te najviše podsjeća na dane provedene i Londonu, a koja žena iz tog vremena je ostavila najdublji trag u tvom sjećanju iz tog vremena?

"Pjesma je defintivno bila - Come Undone od Djuran Djuran, žena je bila jedna Dragana, sa kojom sam živio i koju sam baš volio, ali je i ona zapalila od mene, mislim od moje sjenke, jer kao što rekoh, bio sam baš loš."

Sjećaš li se jednog londonskog događaja za koji možeš reći da je, na određen način, promijenio tvoju sudbinu?

"Naravno. Bio mi je rođendan, slavilo se u armenijskom restoranu na Kvinzveju, svi odvaljeni od života; piće, gudrica, klopa za dž, ja na čelu stola iskrivljen k`o Stiven Hoking, kao nadgledam znojavu raspričanu masetinu, neki me tapšu po ramenu: kralju, legendo i te fore - ja kapiram da nešto ne štima, i onda, kao da mi je pauk spustio nit u srce sa pitanjem: Jesi li srećan?. A iz rudnika srca istovremeno je zahučao eho: Nisam. Istog trenutka sam se, posle višednevnog partijanja rastreznio, prestao sam da cirkam i vučem, otišao sam kući prvi sa mog rođendana, i od sledećeg jutra krenula je promjene… Ne kažem da je uspjela iz prve, ali taj momenat je bio razdeljak mog života…"

Iz Londona si, igrom slučaja, otišao u Rio de Žaneiro, a potom je započelo tvoje putešestvije koje, čini se, do sada nije završeno. Rio - pet asocijacija po kojima pamtiš ovaj grad i zbog čega je on poseban?

"Grad izgledao kao botanička bašta, vjerovatno jedan od najljepših na svijetu gradova. Kurve, gudra, Ipanema, kajpiroska, izlasci sunca…"

Amazonske biljke koje mijenjaju život

Imao si iskustva sa šamanima iz Amazonije, neka nadnaravna iskustva koja je teško i prepričati, ubacivao si u sebe supstance koje su ti pravile čudo i u mozgu i u tijelu - odakle čovjeku hrabrost da ide tako rizičnim i neprohodnim iskustvima, šta te vuče?

"Može ti se oprostiti što medicinske biljke nazivaš supstancama, jer očigledno je da ih nikad nisi probao. Tako sam i ja nekad mislio, ali kad sam krenuo pravilno da ih konzumiram, između ostalog, promijenio sam govor, postao precizniji i pažljiviji u izražavanju. Hvala Madresiti Ayahaski i Dijedu Huachumi (kaktus San Pedro) jer su uspjeli, uz meditaciju naravno, da preprženu kajganu mog mozga povrate u jaje. Bez zezaznja, gore navedene biljke su mnogo moćne i prave čuda, ali to je u našim krajevima još pod etiketom vještičaranja i đavolskih rabota, i vjerovatno postoji neki dublji razlog za to koji ja neću da istražujem, ali naši ljudi koji žive preko su počeli u masovnom broju da se liječe i čiste tim svetim biljkama, što mi je jako drago."

Koje trenutke bi izdvojio kao najrizničnije, kad si se najviše uplašio da će se priča tvog života završiti prije vremena?

"Kad sam u agoniji skočio sa sedmog sprata. Jednom su pucali na mene u Beogradu, metak mi prošao kroz jaknu. Stotine neprospavanih noći i dana, znojavih, paranoičnih. To nikad neću moći da objasnim kako sam preživio. Namjerno to uvijek u intervjuima naglašavam, ne zato što se ponosim time, već zato što je tako bilo, i iz razloga da nekome ko je trenutno u narkomanskoj agoniji, paranoji, ludilu, dam do znanja da izlaza ima…"

Princeza džungle: Amazonija je puna divljine i opasnosti, ali i nadprirodne lepote

Tvoja najegzotičnija romansa iz džungle koja je toliko čudna da je teško opisati konvencionalnim rječnikom?

"Kad su mi u Amazonu montirali klinku od 15-16 godina, koja je by the way izgledala do kindera, ali sam uspio da se suzdržim i ne pokleknem… Aj` da se ne lažemo, znao sam da ću najebati ako umočim. Morao bih da ostanem u selu, ili da je vodim sa sobom, plus cijela njena familija, a pokušaj bjekstva bi me sigurno koštao glave. Mislim, bježati od indijanaca kroz amazonsku džunglu je nemoguća misija. Dakle, strah me je spriječio da ne prsnem patku…"

Strana riječ koja ti se najšeće mota po glavi?

"Saudade! To je brazilska riječ koja se na našem prevodi kao nedostajanje, na engleskom kao I miss you (tei saudade de voce), ali kad sam proveo par mjeseci u Brazilu izvalio sam da taj izraz ima mnogo, mnogo dublje značenje nego nedostajanje. Brazilski portuglaski je vjerovatno najmagičniji jezik na svijetu, sa kojeg se more riječi ne može prevesti ni na jedan drugi jezik… prejako."

Oduvijek sam sanjao ovakav život

Mnogi ljudi se sigurno pitaju na koji način čovjek obezbijedi stredstva za sva ta putovanja po svijetu. Čime si se ti sve bavio da bi krstario planetom, da li su svi tvoji poslovi bili ilegalni ili na ivici legalnosti, da li si u jednom trenutku pomislio da se skrasiš i počneš da vodiš konvencionalniji život?

"Prvih pet, šest godina u Južnoj Americi trošio sam suvarak koji sam donio iz Londona. Posle sam kupio džip, otvorio offroad turističku agenciju i sad od nje živim. Mnogi me pitaju kad ću da se smirim, a ja sam cio život sanjao da živim ovako kako živim. Možda sam se k`o klinac overdozirao Marti Misterijama, Mister Noovima i ostalim stripovima, pa sam negdje pobrkao lončiće, ali sam jako srećan načinom svog života i što sam konačno postao dobar drugar sa samim sobom."

Pored stalnog posla, a to je turing sa džipom kroz Južnu Ameriku, počeo sam pre godinu dana da organizujem retritove u Svetoj dolini

Daleko od kuće, daleko od porodice i tvojih starih drugara, ko su bili tvoji najveći prijatelji, na koga si mogao da se osloniš?

"Moji ortaci iz kraja sa kojima se znam od petog razreda osnovne škole kad sam se iz grada doselio na Novi Beograd. I još par gradskih jakih likova, koji ne žele da se provlače po medijima - oni su mi uvijek pomagali kad je bilo najcrnje."

Trenutno živiš u Peruu. Čime se tačno baviš?

"Pored stalnog posla, a to je turing sa džipom kroz Južnu Ameriku, počeo sam prije godinu dana da organizujem retritove u Svetoj dolini. To su dvonedjeljna povlačenja i intenzivan rad sa amazonskim medicinama, i sve je optimalno organizovano da se u najkraćem vremenu postigne maksimum; dakle ishrana je korigovana, svako jutro radimo kupke sa eukaliptusom koji čisti pluća i stomak, zatim noćne ayahaska ceremonije i dnevni hajkovi u magičnim Andima, posjeta Maču Pičuu i još par ekskurzija u zavisnosti šta gosti žele."

Kako si odlučio da svoj život ispričaš kroz pero Edvarda Nikolića, tvog alter egoa, i šta je Edvard spremio u narednoj knjizi koju si svojevremeno najavio?

"Edvard cijepa svojim putem, ne jebava živu silu, i zato je Edvard Edvard, a ja sam osiromašeni Aleksandar. Zezam se… Nova knjiga se zove „Esmeralda 973“, adresa u Buneos Ajresu iz koje sam krenuo u južnoameričke pohode. Edvard je krenuo u potragu za ljubavlju, jer je, kao, ukapirao da možda i ljubav igra neku ulogu u životu, a, kao, eto i on bi da se uklopi u masu, ali na svoj način. U potragu kreće iz svinger kluba u Buenos Ajresu."