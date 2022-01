Misteriozna Splićanka Maja S. gostuje u emisiji "Exploziv" na TV Prva.

Izvor: PrvaTV/Printscreen

Maja S, misteriozna Splićanka o kojoj danima bruji region, i sa kojom je Matej Periš pokušao da stupi u kontakt tokom večeri u kojoj je nestao, progovorila je o svim pojedinostima koje su se desile tog dana u emisiji "Exploziv" na TV Prva.

Splićanin je upravo sa njom ostvario poslednji kontakt kada ju je kobne večeri pozvao iz kluba "Gotik", što je potvrdio i Matejev otac Nenad Periš. Maja kaže da joj je najžalije što se Mateju nije javila na poziv koji je imala u 22.39 časova.

"Njegova sam prijateljica, moja majka mu je bila učiteljica, ne želim da se krijem, instagram sam obrisala zbog prijetnji. Od 31.12. sam u kontaktu sa policijom, prošla sam izjavu, poligraf, pretres i stan i automobil. Imala sam propušten poziv od njega u 22.39 te večeri. Bila sam smještena kod prijateljice od 28. decembra.", rekla je Maja i dodala:

"Te večeri sam otišla u Buda Bar. Posle toga sam dobila temperaturu i tek 30. decembra, prijateljica Teodora me je izvela u restoran, i taman pred dolazak mi je zvonio telefon. Nisam se javila jer sam se parkirala. Posle sam vidjela da me je on zvao, nisam uopšte znala da je u Beogradu. Pitala sam ga na instagramu sa kim si došao u Beogradu", rekla je Maja.

Maja se pokajala što se nije javila na telefon.

"Peče me savjest zbog toga. Laž je da smo 30. decembra bili zajedno", rekla je Maja.

Maju je policija zvala 31. decembra.

"To je ono što nas sve brine, što nas ubije, ne znamo šta se desilo sa njim. Mislila sam da se nešto desilo u klubu ili sa nekom djevojkom. U kontaktu sam bila sa njegovim prijateljima, ništa ne znam, niti mogu nešto naslutiti. Mislila sam da će taksista nešto otkriti, makar da nam kaže za adresu na koju je Matej hieo da ode", rekla je Maja.

Maja je rekla da nisu davali izjave za medije jer nisu htjeli da ometaju istragu.

"Evo, pasoš je tu, nisu mi ga uzeli, to su laži, radim po cio dan. Pokušaju fokus istine da prebace na drugu stranu. To je laž, nismo se vidjeli te noći, odmiču od prave istine, to me najviše boli. Beograd je pokriven kamerama kao London, vidi se gdje sam se kretala, prošla sam poligraf. Sve ću uraditi da skinem ljagu sa svog imena", rekla je Maja koja je napustila Srbiju.

Podsjetimo, potraga za Matejem Perišem ušla je u treću nedelju, on je u Beograd došao sa prijateljima da proslavi doček Nove 2022. godine, a provod u klubu "Gotik" pretvorio se u noćnu moru budući da se Matej iz "Gotika" uputio u nepoznato. Danima su u potragu uključeni ljudi iz redova srpske policije, vojske, kao i psi tragači, dronovi, ali i termovizijske kamere pomoću kojih se snimaju napušteni objekti. Ostala su otvorena brojna pitanja.