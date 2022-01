Splićanka Maja S. oglasila se prvi put u javnosti, nakon nestanka Mateja Periša.

Izvor: Facebook

Maja S, misteriozna Splićanka o kojoj danima bruji region, prvi put se javno oglasila o slučaju nestalog Mateja Periša. Splićanin je upravo sa njom ostvario poslednji kontakt kada je kobne večeri pozvao iz kluba "Gotik", što je potvrdio i Matejev otac Nenad Periš. Maja kaže da joj je najžalije što se Mateju nije javila u pozivu koji je imala u 22.39 časova.

"Normalno da se kajem, to mi je najveća muka od svega jer smatram, da me je možda obavijestio da dolazi u Beograd, ja bih im rekla gdje da idu i šta da rade", rekla je Maja S. emisiji "Eksploziv".

Inače, Splićanka je nakon velikog medijskog pritiska, odlučila je da ugasi društvene mreže. Ljudi su joj neprestano postavljali pitanja u vezi sa Matejevim nestankom, što ju je dodatno uznemiravalo. Njen otac je prethodno demantovao informacije koje su se pojavile u medijima, da joj je oduzet pasoš i da ne može da izađe iz Srbije.

Splićanka i Matej poznaju se navodno godinama, a još jedna veza između njih je i to što je Periš navodno radio na njenim plovilima. Ona u Splitu ima i firmu koja se bavi organizacijom krstarenja po Jadranu, a njena porodica je jedna od imućnijih. Matej Periš je povremeno radio i kao skiper na brodovima. Interesantno je to i da je ona prva osoba koja je potvrdila da je Periš koristio narkotike, za razliku od njegovih prijatelja koji su to u više navrata demantovali.

Pogledajte i snimak rekonstrukcije Matejevog kretanja: