Hrvatska policija danas ponovo saslušava drugare Mateja Periša i Splićanku Maju S.

Izvor: Facebook/printscreen/Index.hr/MUP RH

Nakon što je hrvatska policija posetila Beograd kako bi prikupili materijal u vezi sa istragom nestanka Mateja Periša, danas će ponovo saslušati njegove prijatelje. Oni su se nakon prijave nestanka Mateja i saslušanja u beogradskoj policiji, vratili nazad u Hrvatsku.

Pored prijatelja koji su bili sa njim te noći, danas će ponovo biti saslušana i Splićanka Maja S. koju je Periš kobne noći poslednju zvao na telefon, međutim ona se, kako tvrdi, nije javila.

Ponovnim saslušanjem, policija pokušava da utvrdi da li postoji nešto što se te noći dešavalo, a što do sada policiji nisu rekli. Prema informacijama koje su dostupne javnosti, oni do sada nisu znali da objasne gdje je Matej kritične noći krenuo, zašto je u majici kratkih rukava istrčao iz kluba "Gotik" u kom su bili, da li je konzumirao neke narkotike i zašto odmah nisu krenuli da ga traže kada su vidjeli da se ne vraća za njihov sto, prenosi Blic.

Prema dosadašnjim infromacijama, Matejevi prijatelji su navodno policiji rekli da je on možda te noći krenuo do apartmana na Dorćolu koji su zajedno iznajmili, međutim u tu verziju niko ne vjeruje, jer je gazda apartmana mladićima dao samo jedan ključ i on nije bio kod Mateja, s obzirom da su mladići posle izlaska otišli tamo i prespavali, a onda ujutru, kada su vidjeli da im se drug ne vraća, otišli u policiju da prijave njegov nestanak.

Pored mladića, hrvatska policija će saslušati i Maju S., koja se poslednja čula sa Matejom. Ona je u prvom obraćanju javnosti nakon njegovog nestanka izjavila da joj je najžalije što se Mateju nije javila u pozivu koji je imala u 22.39 časova.

Matej se kretao u imućnom društvu. On je radio kao skiper. Jedan od njegovih drugova, s kojima je bio u Beogradu za novogodišnje praznike, završio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, a njegovi poznanici su za hrvatski „Večernji list" istakli da je iz ugledne porodice i da mu je otac vlasnik građevinske i projektantske kompanije. Jedan od mladića je rukometaš, a jedan je završio matematičku gimnaziju.

Njegovi prijatelji nisu želeli da daju izjave za medije nakon nestanka Mateja, a nedavno se i pojavio snimak koji je razbesneo mnoge. Na njemu se vidi društvo kako uživa u dobrom provodu - prema jednoj verziji u pitanju je drug koji je bio sa Matejem u Beogradu na proslavi prije Nove godine, dok je prema drugoj riječ o bratu Splićanke koja se poslednja čula sa Perišem prije nestanka, a koji nije bio u Beogradu u tom trenutku sa ostatkom društva. Video je svakako naišao na osudu.

Instagram korisnici iz Hrvatske su prije nekoliko dana u komentarima pisali i da su Matejevi drugovi i posle nestanka svog druga objavljivali na mrežama fotografije provoda u Beogradu što je izazvalo gnev mnogih komentatora koji nisu mogli da razumiju takvo ponašanje...

"Ljudi moji, to su mu prijatelji, djeca lovatora... Za dotične se zna da vole da divljaju po Splitu i okolnim mjestima, brza kola, skupa roba... Eno dotični nazdravlja uz čašu vina na insta storiju", napisao je, između ostalog, jedan od komentatora.

Pogledajte snimak za koji mnogi tvrde da su na njemu Matejevi drugovi :