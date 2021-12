Poznati jutjuber je juče više od 10 sati proveo zaključan u stanu preteći da će da se ubije.

Njegovi poznanici otkrivaju da je on pre nekoliko dana preživeo porodičnu tragediju, kao i da je imao problema i sa kockom. Daniel je po svedočenju njegovih poznanika iz Apatina, mesta u kome je odrastao imao problema sa kockom i zelenašima. Navodno je redovno pozajmljivao novac od njih, koji često nije mogao sam da vrati.

Kako nezvanično saznaju mediji njegov otac je sebi oduzeo život 7. decembra u Apatinu. Niko od njegovih poznanika ne želi da povezuje ta dva nesrećna događaja ali je moguće da je i to jedan od okidača jučerašnje drame u Novom Sadu.

"Majka ga je to jutro zvala telefonom i delovao joj je čudno. Došla je iz Apatina u Novi Sad, a kad je nije pustio unutra zvala je policiju. On je znao da se zadužuje kod zelenaša, navodno je to uradio u decembru ponovo, za veću svotu novca i rekao je roditeljima da je ponovo dužan. Moguće da je sve te dugove vraćao njegov otac koji je radio u banci", rekao je Danielov poznanik i dodao da su mu kao sinu jedincu, roditelji kupili stan u kojem se juče zatvorio i pretio da će se ubiti.

Ovo mu navodno nije prvi put da napravi opsadno stanje oko sebe. Pre nekoliko godina desio se sličan incident, a komšije kažu da je često znao izaći na terasu i biti glasan, dovikujući svašta.

"Vikao je nekoliko puta sa te terase, ali nikad kao ovo juče, stvarno je bilo potresno. Žao mi je i što su ljudi izgubili svaku vrstu empatije pa su mu dovikivali da skoči dole. To je stvarno užas. Šta god da je uradio i nekima juče poremetio slavlje, očigledno je da je momak u problemu. Sad pričaju svašta, pominju i drogu, ali to ne mogu da tvrdim", rekao je komšija.

Policija je potvrdila da je poziv za intervenciju stigao juče oko 9 časova od strane Danielove majke, te da je nakon uspešno obavljene akcije on zbrinut na neuropsihijatriji Kliničkog centra Vojvodine.

Đokić se rodio u Apatinu, a pre nego što je došao u Novi Sad, srednju školu završio je u Somboru. Kako je u jednom intervjuu rekao, upravo ga je otac naučio da zavoli sport. Poslednjih dana na društvenim mrežama je obavljivao čudne stvari iz kojih se moglo zaključiti da nešto nije u redu.