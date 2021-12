I dalje su ispred njegove zgrade okupljeni policajci, vatrogasci i Hitna pomoć.

Već je prošlo oko pet sati otkako je jutjuber Daniel Đukić počeo da prijeti da će da digne ruku na sebe, ali i da će ubiti svakoga ko pokuša da mu priđe.

Njegova majka je jutros pozvala policiju, a ispod njegove terase u Ulici cara Dušana i dalje su vatrogasci, policija, pregovarači MUP-a i vozila Hitne pomoći.

On se nalazi u stanu na drugom spratu i tek povremeno se pojavi na zastakljenoj terasi i igra go do pojasa. Kako prenose mediji, on navodno snima sve, a može se čuti i kako pjeva i viče, pa čak i dobacuje vatrogascima da neće biti požara.

U jednom trenutku Daniel je okupljenima dobacio kako gleda televiziju i da je upravo odgledao horoskop: "Kaže da mi se danas ništa neće destiti".

I dok izgleda da jutjubera sve ovo zabavlja, njegove komšije su van sebe od oćaja i bijesa. "Ulica je satima zatvorena, ne možemo normalno da cirkulišemo. U njegovoj zgradi ima ljudi koji slave Svetog Nikolu i ne mogu gostima da objasne da ne dolaze", kaže za Kurir jedan od komšija i dodaje kako je Daniel i ranije pravio probleme, da je znao da se dere i lupa, ali da do sada nikada nije do napravio ovako nešto.