Cijela drama je počela juče oko devet časova, a situaciju je policiji prijavila majka jutjubera.

Izvor: Adriamedia.tv/Printscreen/Instagram/192_rs/screenshot

Poznati srpski jutjuber i glumac Daniel Đukić (36) juče je čitavog dana bio zabarikadiran u svom stanu u ulici Cara Dušana u Novom Sadu, i prijetio samoubistvom, ali i ubistvom. Bio je zaključan i odbijao je da se preda, a opsadno stanje koje je izazvao snimao je telefonom sa svoje terase.

Susjedi Daniela, kažu da su znali kako on "ima probleme". Podsjetimo, cijela drama je počela juče oko devet časova, a situaciju je policiji prijavila majka jutjubera. Pregovarački tim je tokom cijelog dana razgovarao sa Danielom. U 18.40 časova ekipa Hitne pomoći ušla je u zgradu i izvela jutjubera napolje.

"Ono što je policiji bila velika prepreka bila su blindirana vrata, tek oko 19 časova su odlučili da kontrolisanim eksplozivom razvale vrata. Vatrogasci su tada i korpom krenuli ka drugom spratu i on je u 19 časova i koji minut izveden, ubačen u kola Hitne pomoći i odvezen u pretpostavljamo Klinički centar Vojvodina" rekla je u svom uživo uključenju u Jutarnji program Kurir televizije novinar Saša Kaneški.

Kako se saznaje, Daniel je danima na društvene mreže kačio čudne objave iz kojih je moglo da se zaključi da nešto nije u redu.

"Spominjali smo uticaj influensera i ono što sam ja primijetila juče je da je veliki broj djece došao da posmatra šta se dešava. Treba razmisliti o tome šta djeca gledaju. Još uvijek nemamo informacije o njegovom fizičkom i mentalnom zdravlju. Već ujutru kad je njegova majka zvala policiju i Hitnu pomoć rekla je da je psihotičan, ja sam vidjela kako je on izgledao kad je izašao na terasu i to je zaista neuobičajeno ponašanje. Pritom, on je sve to snimao i postavljao na društvene mreže. Na instagramu je postavljao storije, a u prethodno vrijeme je postavljao čudne objave", rekla je Kaneški.

"Sve vas volim i Srbe i sve manjine i jako se dobro osjećam", poručio je Đukić okupljenima tokom izlaska iz zgrade.

Pogledajte snimak odvođenja Daniela Đukića:

Pogledajte 01:27 Okončana drama u Novom Sadu: Hitmna pomoć odvodi jutjubera Daniela posle devet sati Izvor: Kurir.rs/S.S. Izvor: Kurir.rs/S.S.

A pogledajte i kako jujuber izgleda u galeriji: