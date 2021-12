Dva dana prije nego što je Velja Nevolja u februaru uhapšen, njegova gospođa dobila upozorenje, pa pokušala da zametne tragove, prenosi Kurir.

Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, koja se sumnjiči da je prala novac od trgovine drogom, otmica i ubistava kriminalne grupe, samo dva dana pred hapšenje muža pokušavala je da skrene trag policije koja je uveliko pripremala razbijanje jedne od najsurovijih kriminalnih grupa u regionu, navodi Kurir.

Kako Kurir saznaje, policija je presrela telefonski razgovor u kom ju je 2. februara muškarac koji koristi broj telefona firme, koja je vlasnik luksuznog kompleksa u kom su živjeli Veljko i Bojana, upozorio da se policija raspituje za Velju Nevolju.

Muškarac: Zvali su me iz policije. I pitaju za gospodina tvog. Pitaju gdje parkira auto. "Ne znam", rekao sam. On izdaje, nije njegov parking, tako sam rekao.

Bojana: Da.

Muškarac: Rekao sam, više njegova žena koristi to mjesto nego on. Samo sam to htio da ti kažem, tu informaciju.

Bojana: Hvala.

Muškarac: Ne znam zašto traži njegovo mjesto?

Bojana: Otkud znam? Vidiš da su debili.

Muškarac: Nisam mu dao ništa, je l' znaš?

Bojana: Hvala ti.

Muškarac: Ne znam da li sam dobro uradio to?

Bojana: Nemoj slučajno da mu kažeš. Kaži mu da ne živi ovdje i da ne parkira ovdje automobil.

Muškarac: E dobro. Ali ne vjerujem da će on više mene da zove. Zato što sam ja rekao da on tu ne parkira, nego njegova žena više.

Bojana: Da, da, da.

Muškarac: I da je to na izdavanje, nije to njihov parking.

Bojana: Da, da, da. Okej, hvala!

Muškarac: Eto, tako. Pozdravi mi druga.

Veljko Belivuk, Marko Miljković i većina ostalih pripadnika njihove kriminalne grupe, podsjetimo, uhapšeni su dva dana posle ovog razgovora, 4. februara. Kako je Kurir pisao, lisice su im stavljene oko četiri sata ujutru u trenutku kada su pokušavali da stignu do jedne vikendice na Rudniku.

"Iako su već dobijali naznake da su predmet obrade policije, čega su bili svjesni i posle privođenja na aerodromu po povratku iz Crne Gore, gdje su u Kotoru bili gosti vođa kavačkog klana, očigledno je da se nisu nadali da će biti uhapšeni ", kaže sagovornik Kurira.

Prema njegovim riječima, dokaz su novac pronađen u Belivukovom stanu na Zvezdari, ali i dokumenta, telefoni i automobili koje pripadnici grupe nisu uspjeli da sklone.

Kao geto: Vođa i vojnici živjeli u istoj zgradi

U zgradi na Zvezdari u kojoj su živjeli Belivuk i njegova supruga, živjeli su i Vlade Draganić, Miloš Budimir i Nikola Stefanović, inače kum Marka Miljkovića, ali i Boris Karapandža i Milovan Tadić.

"U istoj zgradi, kako se sumnja, stanove su iznajmljivali i drugi pripadnici grupe. Neki od njih bili su obezbjeđenje Belivuku, pa im je najvjerovatnije najjednostavnije bilo da svi budu u istom stambenom bloku. Otkriveno je da je neko uvijek bio dežuran u hodniku blizu stana organizatora grupe", objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da je u februaru policija pretresala veliki broj stanova u tom kompleksu, a nekoliko automobila je policija odvezla sa parking-mjesta koja su koristili.