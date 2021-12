Prilikom pretresa Belivukovog stana pronađen je skupocjeni muški „roleks”, vrijedan 17.000 eura, kao i zlatni lanac sa 19 pločica, od kojih na jednoj strani stoji ćirilični natpis Veljko, Bojana, kao i imena njihove djece.

Izvor: MUP Srbiije

Odanost i svirepost u svijetu podzemlja posebno se cijene. Kako drugačije može da se protumači činjenica da su u stanovima Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pronađeni ručni satovi "roleks" i "brajtling" vrijedni 36.400 eura, za koje se sumnja da su zapravo pokloni od vođe "kavčana" Radoja Zvicera, piše Objektiv.



Prema informacijama do kojih je došao Objektiv, ni kod Belivuka ni kod Miljkovića nisu pronađeni računi za ukupno četiri skupocjena ručna sata koje su čuvali u svojim stanovima u Beogradu.

Da se Belivuk i Miljković nisu mašili za svoj džep, potvrđuje i Boža Spasić, bivši funkcioner Državne bezbjednosti.

"Vođe kriminalnih grupa u većini slučajeva ne daju svoj novac na te skupocjene stvari već ih dobijaju na poklon. Pretpostavka da su možda neke od tih satova skinuli sa ruke neke od žrtava, kao što je Milan Ljepoja, ne mogu da stoje. Za njih bi tako nešto bilo rizično i opasno, zbog toga su i uništavali stvari žrtava. Ti satovi su stigli iz "drugih izvora", objašnjava Spasić.



Prema izvještaju policije, prilikom pretresa Belivukovog stana u Živka Davidovića, pronađen je skupocjeni muški "roleks", vrijedan 17.000 eura (dva miliona dinara), kao i zlatni lanac sa 19 pločica, od kojih na jednoj strani stoji ćirilični natpis Veljko, Bojana, kao i imena njihovo dvoje maloljetne djece.



"Kod Miljkovića je u vitrini, u dnevnoj sobi, pronađen muški ručni sat marke "roleks", srebrno zlatne boje, a u spavaćoj sobi u teget kutiji nađen je ručni sat "brajtling" sa crnom kožnom narukvicom, vrijedan 2.200 eura. U stanu je nađen i jeftiniji "roleks" od 3.400 eura. Takođe, u dnevnoj sobi je nađena zlatna ogrlica sa ugraviranim imenima Marko, Tanja i imenima njihovih dvojice maloljetnih sinova", saznaje Objektiv od izvora bliskih istrazi.





U ovlašćenom prodajnom salonu "roleksa" u Beogradu, rečeno je da trenutno nemaju pomenute modele u prodaji, ali da se mogu naručiti.

"Vrijeme čekanja za isporuku određenih modela je od nekoliko mjeseci do godinu dana. U gotovini se može platiti do 10.000 eura, a iznos preko toga putem računa ili kreditne kartice. Garancija je pet godina", rečeno je juče za Alo iz ove firme.

"Roleksi" su statusni simbol poslovnih, kao i ljudi sa dubljim džepom, ali kriminalci sa njima žele da se "pokažu" u društvu.



"Time dokazuju svoju iracionalnu moć. Ti šištavci mali, koji su juče bili na jugu tribine, sada nose "rolekse". To je samo jedno bahato ponašanje. Kako Belivuk može da ima "roleks" od 17.000 eura, a do juče je bio navijač na južnoj tribini, nosio pocijepane pantalone i jeo hot-dog na jugu? Svi ti satovi moraju da imaju sertifikate gdje su kupljeni, original kutiju i potpis čovjeka koji ih je kupio. Ako nemaju legalne papire ni legalne izvore prihoda, moraju da budu oduzeti. Po serijskom broju sata može se naći prodavnica i zemlja gdje je kupljen sat", objašnjava izvor.



Prema nezvaničnim informacijama, Miljković i Belivuk će se 17. decembra izjašnjavati o krivičnom djelu pranje novca. To je bio razlog privođenja njihovih supruga, tašte Veljka Belivuka, kao i supruge Veljinog kuma i vojnika njihovog klana Filipa Ivanovskog. Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Snežana Đorđević i Marija Milutinov iste večeri su puštene da se brane sa slobode.