Komunikacija vođe klana sa suprugom pred njegovo hapšenje 4. februara otkriva da su najopuštenije birali dekoraciju za uređenje vile na Zvezdari, dok je on istovremeno planirao surove zločine.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Printscreen

Veljko Belivuk, koji je optužen da je organizovao surovu kriminalnu grupu, koja se zasad tereti za pet ubistava, dok se za još četiri vodi istraga, pre hapšenja 4. februara sa suprugom Bojanom sređivao je novu vilu na Zvezdari i s njom opušteno ćaskao o prekidačima i roletnama, otkriva naš izvor.

Istovremeno, Velja Nevolja se sa saradnicima dogovarao i o surovim otmicama i likvidacijama i u Crnoj Gori i Srbiji.

Kako Kurir otkriva, istražitelji su presreli komunikaciju Veljka i Bojane Belivuk u kojoj u drugoj polovini septembra 2020. opušteno razgovaraju o stvarima za novu vilu, koja se nalazi tik do kuće Marka Miljkovića, Belivukove desne ruke. Ovu kuću mnogi su prozvali "mala Šilerova", jer ih je podsjetila na zdanje u kom su svojevremeno živjele vođe zemunskog klana.

Veljko Belivuk: Ej, ženo, evo donio mi ovdje Spale ove prekidače i te gluposti pa sad gledam, dosta su mi lijepi, nema neki preveliki izbor, sviđa mi se, iskreno da ti kažem, i ja bih ove uzeo.

Bojana Belivuk: Dobro, srce moje, dobro. Je l' to ono što sam ja izabrala?

Veljko Belivuk: Ništa, ja ću da mu kažem da ove uzimamo. E sad što se tiče boja i toga, to ćemo na licu mjesta kad budemo pravili!

Bojana Belivuk: Tačno, kad budemo sredili boju zidova i tako dalje... Volim te najviše!

Veljko Belivuk: I ja tebe! Nema šta, ove uzimamo!

U drugom razgovoru, koji su vodili nekoliko dana kasnije, dogovaraju se o roletnama.

Veljko Belivuk: Na F700 ne ide roletna. Ne može fabrički da se pravi. Mora F560 da se stavi da bi išla roletna.

Bojana Belivuk: A kako se tebi dopada F560?

Veljko Belivuk: Pa OK je, ne mogu da griješim dušu. Jedino šta se ne slažem s tobom su boje koje si izabrala. Ti si, ljubavi, izabrala totalno crnu. Baš, baš crnu sa nekim šljokicama, a ja bih samo nijansu svjetliju.

Bojana Belivuk: Dobro, važi.

Veljko Belivuk: Jer baš ta crna, evo sad sjedim i gledam, to je totalno crna, ljubavi. To nije siva. To je crna, crna. I na njoj će se mnogo više vidjeti i prašina i prljavština, a i pretjerano mi. Baš je kontrast, kao da pravimo crno-bijelu kuću, razumiješ.

Bojana Belivuk: Dobro, dobro, izvini.

Veljko Belivuk: Šta se izvinjavaš, srce. Gledam, upoređujem te dvije boje. Ovo što su mi oni pokazali podsjeća na ono tamo gdje smo bili. Na nju može sjutra da se uklopi i drvo neko i bijeli mermer i tako dalje...

Izvor Kurira iz istrage otkriva da je ovo samo dio razgovora koje su Veljko Belivuk i njegova supruga, koja je prije nekoliko dana privedena, pa puštena, zbog sumnje da je prala novac koji je kriminalna grupa njenog supruga stekla trgovinom drogom, otmicama i ubistvima.

On podsjeća da je nepunih mjesec dana posle razgovora o sređivanju kuće, kako se sumnja, Belivuk s Markom Miljkovićem otputovao u Crnu Goru, a ovdje su oteli, a potom i ubili Mila Radulovića Kapetana, kao i Damira Hodžića i Adisa Spahića. Preko telefona Kapetana, koji je bio visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, Belivuk i Miljković su u kuću u Ritopeku namamili Lazara Vukićevića, koji je tada tamo i ubijen.

Krvavim novcem kupovali stanove i kuće

Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu protiv Bojane Belivuk, njene majke Snežane Đorđević, ali i žena Marka Miljkovića i Filipa Ivanovskog, zbog sumnje da su počinile krivično djelo pranje novca u produženom trajanju. Sumnja se da su ove četiri žene na svoje ime kupovale nepokretnosti i vrjednije pokretne stvari od novca za koji se sumnja da potiče iz djelatnosti kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Koristili isključivo Skaj

Među presretnutim telefonskim razgovorima, kako izvor Kurira otkriva, gotovo da nema razgovora između pripadnika kriminalne grupe.

Razlog tome je najverovatnije što takozvanom običnom vezom i nisu komunicirali, već isključivo putem aplikacije Skaj, za koju su mislili da je šifrovana komunikacija koju nikad niko neće moći da otkrije. Interesantno je da je Belivuk suprugu uvijek pozivao s tuđih brojeva i da u tim razgovorima nema ničeg kompromitujućeg. S druge strane, krivična djela su planirali i o njima se dogovarali preko Skaja, a razmjenjivali su i jezive fotografije zločina - podsjeća sagovornik Kurira.