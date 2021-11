Dr Milanko Šekler ističe da nema potrebe da se diže panika zbog novog soja korone jer podataka da je on opasniji još uvijek nema!

Izvor: RTS/Screenshot

Dok je svijet zabrinut zbog novog soja korone, omikrona, srpski virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler ističe da još uvijek nema nikakvih dokaza da je on opasniji od svih ostalih, te da ne treba paničiti.

Štaviše, on je izjavio da bi nove mutacije mogle da idu i u našu korist.

"Tačno je da ima toliko mutacija, ali te silne mutacije, to može da bude destabilizacija virusa. Imate sedmicu na Lotou, od 39 brojeva treba da izvučete sedam, ovdje imate 9.881 aminokiselinu, a treba da izvučete 50 promjena. Znate koja je vjerovatnoća da svih 50 bude u vašu korist? Nikakva! Koja je vjerovatnoća da svih 50 mutacija bude u korist virusa, protiv nas? Ja vam kažem da je pola-pola, a možda i više, možda je veća polovina u našu korist zato što mi imamo tu neke mutacije koje su nama poznate u alfa, beti, lambdi, ovim prethodnim sojevima, ali imaju neke potpuno nove, mi ne znamo sad kako će ta aminokiselina umjesto te, mi to nismo vidjeli. Ali ono što su oni vidjeli, to su lakši klinički znaci, to su lakoća prenošenja, nema pneumonija, nema temperatura, vrlo rijetko, uglavnom znojenje i prolazi za dva-tri dana", rekao je dr Šekler, iznoseći podatke koje su saopštili južnoafrički stručnjaci, nakon što je u toj zemlji otkriven novi soj.

On je istakao da je "interesantno" to što je u Južnoj Africi povećana hospitalizacija djece.

"Pojavila se hospitalizacija 60 djece, mlađe od dvije godine, koji imaju visoku temperaturu i ubrzan puls. Oni ne znaju za sada da li je to ovaj oblik virus, ili možda delta ili neki drugi, sada se to istražuje. Ali, za sada je najviše hospitalizovano djece mlađe od dvije godine, pri čemu to prolazi za par dana, bez nekih komplikacija".

Virusolog je iznio i podatak koji, kako kaže, pokazuje da vakcine štite i od nove varijante kovida.

"Vrlo bitno, 87 odsto hospitalizovanih koje su imali u ovom skoku su nevakcinisani, a to vam govori iz aviona da vakcine rade. Oni sami kažu da vakcinisani ljudi idu kući, da imaju blage simptome. Mene fascinira da to ne prenose nijedne ozbiljne novine u svijetu, nego samo ’mutant, ko zna šta može da bude’, ništa se još ne zna, pa onda da se još posoli, pojavi se proizvođač vakcine i kaže ’mi možemo odmah da sredimo to da napravimo tu vakcinu’. Dok neki ozbiljni proizvođači kao što su Fajzer ili Sputnjik su rekli ’mi očekujemo da će naša vakcina raditi i polako’".

Na kraju, dr Šekler se pozvao i na svjetskog stručnjaka koji je izjavio da bi nove mutacije zapravo mogle da vode ka gašenju pandemije.

"Ovo može da bude i korak u dobrom smjeru. Jedan profesor sa Norviča Piter Hanter je rekao da ovo može da bude gubitak snage virusa. To što se možda lakše prenosi, što je vrlo vjerovatno, manja je patogenost, vidite da su blaži simptomi, podsjećaju na grip", poručio je.