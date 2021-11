Vodeći epidemiolog tvrdi da je jedna zemlja dostigla imunitet krda, te da je zaštićena od korone!

Izvor: MONDO / Marko Čavić

U mnogim evropskim zemljama donose se oštrije mjere, neke se čak i potpuno "zaključavaju", a jedna država uspjela je da dostigne imunitet krda.

Vodeći britanski epidemiolog Nil Ferguson tvrdi da je ta zemlja dostigla imunitet krda, te da se u Velikoj Britaniji ne očekuje veliki porast slučajeva kakav se bilježi u kontinentalnoj Evropi.

Razlog tome je veliki broj ljudi koji su preležali koronu od jula, kada je Engleska ukinula gotovo sve mjere protiv korona virusa, tvrdi ovaj profesor epidemiologije na "Imperijal" koledžu u Londonu.

Ferguson je istakao i da je Britanija na pragu imuniteta krda sa 40.000 novozaraženih na dan i skoro hiljadu mrtvih nedjeljno, te da su te brojke njihova "nova normalnost".

Komentari koje je ovaj stručnjak dao lako bi mogle da Velikoj Britaniji donesu status "kovid autsajdera" - zemlje koja je spremna da toleriše virus koji široko cirkuliše i stalan broj smtnih slučajeva, a kako bi povratili ekonomsku normalnost.

Prema statistici Velike Britanije, 90 odsto punoljetnih građana te zemlje ima antitijela na kovid-19, što znači da su ili preležali virus ili su vakcinisani. Vakcinisano je 68, 7 miliona stanovnika sa dvije doze, s tim što je procenat starijih od 50 godina koji su u potpunosti vakcinisani veći od 80 odsto.

"Možda ćemo videti nekoliko nedjelja blagog rasta, ali smo u nekom smislu skoro došli do imuniteta krda", rekao je Ferguson.

Međutim, drugi stručnjaci su skeptični prema ovoj optimističnoj teoriji profesora Fergusona, jer je stopa zaraze u Britaniji visoka, što pokazuje da i dalje postoji veliki broj ljudi koji nemaju imunitet.

Osim toga, ističu da njegova teorija zanemaruje druge faktore, kao što su nove varijante virusa i slabljenje zaštite od vakcina.

"To je hrabra izjava. Mislim da oni nemaju dovoljno podataka da procijene da li smo dosegli tu mitsku fazu kolektivnog imuniteta. Sa kovidom će do toga doći tek kada ga svi preleže i prežive ili preminu od njega, ili su vakcinisani protiv virusa", kaže Devi Šridar, profesor javnog zdravlja na Univerzitetu Edinburg.

Šridar je dodala da je moguće da će Britanija dostići taj prag posle ove zime, ali da to zavisi od otpornosti i vakcina i prirodnog imuniteta.

Podsjetimo, imunitet krda nastaje "kada veliki dio zajednice postane imun na bolest, što čini malo vjerovatnim širenje bolesti od osobe do osobe". Na sajtu klinike Mejo piše i da je "rezultat toga to da cijela zajednica postaje zaštićena, ne samo oni koji su imuni".

Ferguson je istakao da povišena stopa imuniteta u Britaniji znači da trenutno nema potrebe za daljim ograničenjima, čak i ako se broj slučajeva donekle povećava. On je objasnio i da je brza cirkulacija kovida ojačala imunitet kod nevakcinisanih mladih ljudi i tinejdžera, a da je kod vakcinisanih "dopunila" njihov imunitet.

"Imunitet krda nije sve ili ništa. To je nešto što ograničava prenošenje, a to što imamo ravnomjeran prenos kada nema stvarnih ograničenja, ukazuje na to da smo gotovo na pragu imuniteta koji bi zaustavio prenos", napominje profesor.

