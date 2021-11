Predsednik ovog sela je u izjavi za medije otkrio nove detalje ovog užasavajućeg zločna.

Predsednik sela Glođani Mustafa Seljmanaj rekao je danas da je autobus koji je juče napadnut u ovom mestu, posle pucnjave prešao još 50 metara sa ubijenim vozačem i da je zatim pao u kanal, prenosi Gazeta ekspres.

"Dogodila se velika i bolna tragedija kakvu ne pamtimo. Ovaj autobus je bio na redovnoj liniji Glođani-Đakovo. Tog dana kružio je 3,4 puta sa učenicima. U vreme napada u autobusu nije bilo drugih putnika, samo devetoro dece", rekao je Seljmanaj, dodajući da je o tragediji obavešten oko 19 časova.

Kako je rekao, osoba koja je pucala bila je maskirana i, prema rečima dece, otišla je peške: "U ime sela i opštine Dečani, tražimo od nadležnih da pronađu počinioca ovog teškog zločina", rekao je on za News24.

Podsećamo, u jučerašnjem napadu na autobus koji je prevozio učenike iz Đakovice do Dečana stradale su tri osobe, a jedna je ranjena i nalazi se u bolnici.Kako je i zvanično potvrđeno, u pucnjavi su život izgubili vozač autobusa Gani Đokaj, kao i učenici iz sela Glođana - devojka L. H. (19) i mladić G. M (17), inače učenici srednje medicinske škole.Prema nepotvrđenim saznanjima, do tragedije je navodno došlo zbog osvete, piše Kurir. Navodno su jednog od putnika vozač i kondukter autobusa izbacili jer je uznemiravao devojke. On je zatim, navodno, uzeo kalašnjikov, sačekao autobus i ispalio rafal.