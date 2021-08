Žrtve monstruoznog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prema svjedočenju Bojana Hrvatina, po dolasku u „klanicu“ u Ritopeku bile su svjesne šta im se sprema.

Izvor: MUP Srbiije

Podsjetimo, najsuroviji klan na ovim prostorima pao je 4. februara, a optužnica protiv njih 30 podignuta je pre nedjelju dana. Na 322 strane detaljno je opisano kako su Belivuk, Miljković i njihovi vojnici mamili, otimali, mučili, ubijali, komadali i mleli žrtve u kući u Ritopeku. Tužilaštvo za organizovani kriminal zasad ih tereti za pet teških ubistava. To su ubistva - Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje.

Bili im neprijatelji

- Sve ubijene su smatrali neprijateljima. Belivuk i Miljković su mislili da rade za škaljarski klan i da njima „rade o glavi“ - kaže Kurirov izvor.

Brutalna mučenja, ubistva i kasapljenja tijela pripadnici klana su fotografisali i snimali, pa slali konkurenciji i razmjenjivali među sobom uz komentare: „Vidi, lutko, Meksiko u Beogradu.“ Osim toga, članovi klana komentarisali su i kako su se žrtve ponašale tokom mučenja.

- Mare mi je poslije ubistva Goksija rekao da se iznenadio, da se Goksi držao najbolje od svih, da je bio hrabar. Goksi je ubicama rekao: „Jebiga, u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu.“ Miljković mi je rekao da je on to prihvatio, da je znao šta se sprema. Kad je vidio njega da dolazi sa sjekirom, da je samo legao sam, znači nisu ga namiještali ništa, da je čak sam i glavu namjestio na dasku - opisao je Hrvatin ubistvo vođe Partizanove navijačke grupe Jang bojs Gorana Veličkovića u avgustu 2020.

Hrvatin je govorio i o ubistvima Lazara Vukićevića i Milana Ljepoje, koja su se dogodila u oktobru i decembru 2020.

- Vukićević je prijatelju rekao: „Ako se ne vratim, prodala su me braća Crnogorci.“ On je shvatio šta se dešava čim se dovezao u Ritopek. Izvadio je pištolj jer mu je bilo sumnjivo. Uspio je da opali, ali nikog nije pogodio. Na betonu su ga dobro prebili, u planu je bilo da se ispituje, ali je bio toliko prebijen da nije mogao da priča, pa su ga samo dovršili. Pekli su ga vrelom peglom i u usta mu ugurali crijevo i pustili vodu. Udavili su ga - opisao je svedok poslednje sate života Vukićevića. On je ispričao i da Belivuk i Miljković tada nisu bili u Srbiji, već u Crnoj Gori, ali da su im davali precizna upustva.

- Nalog je glasio: „Ovoga puta dajte 102 odsto sebe. Molim vas, znači, iz petnih žila, neka pati najviše“, glasila je poruka iz Crne Gore - naveo je Hrvatin i dodao da su Belivuk i Miljković potom tražili da im prenesu „utiske“:

- „Prenosite nam utiske, molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego. Ne preskači mi te sočne detalje“, rekao nam je Belivuk.

Ozbiljna borba

„Pink panter“ Milan Ljepoja, prema svjedočenju Hrvatina, bio je, uprkos zverskom mučenju i batinama, smiren i nimalo uplašen, odgovarao im je na pitanja o pljački u Dubaiju u kojoj učestvovao.

- Znao je šta ga čeka, pa je rekao: „Ja nešto nisam za ovo, ja sam više za ono ulica, pištolj, fazon da se rešava.“ Njemu je bilo strano ovo što smo mi radili - rekao je Hrvatin i dodao da su ga on, Belivuk i Srđan Lalić ugušili kesom i žicom.

- Najjači dosad, veruj, ozbiljna borba - nepoznatoj osobi je rekao Veljko Belivuk prema navodima optužnice.