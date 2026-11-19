Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od šest do 16 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 11 do 21 stepen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu tokom većeg dijela dana. Intenzivnije padavine, praćene pljuskovima, a ponegdje i grmljavinom, prognozirane su za drugi dio dana.

Lokalno se očekuju umjerene do obilne količine kiše, naročito u južnim i centralnim predjelima zemlje. Tokom noći padavine će postepeno slabiti, a u većem dijelu Crne Gore i prestati.

Vjetar će biti pretežno južnog smjera, a tokom dana očekuje se njegovo pojačanje na umjeren do jak, ponegdje i veoma jak intenzitet.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od šest do 16 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 11 do 21 stepen.

U glavnom gradu će preovladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, koja će biti intenzivnija u drugom dijelu dana. Duvaće umjeren do jak južni vjetar, uz jutarnju temperaturu oko 14, a najvišu dnevnu oko 19 stepeni.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, za sjutra je na snazi narandžasti meteo-alarm.