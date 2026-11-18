Putin ponio kofer za upravljanje ruskim nuklearnim raketama na samit u Kinu.

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Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je u Kinu na samit APEC-a, centralni događaj biće sjutrašnji sastanak sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Sa Putinom je u Kinu stigao i kofer za upravljanje ruskim nuklearnim raketama koji je privukao veliku pažnju svjetske javnosti, piše "Njuzvik".

Kofer nije nosio Putin, već jedan od pripadnika njegovog najbliže obezbjeđenja. Kofer nosi naziv "Čegjet", dobio je naziv po planini na Kavkazu.

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping.Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was.Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location. — CBS News (@CBSNews)November 18, 2026

Kofer sadrži sistem za upravljanje ruskim nuklearnim projektilima. Ovaj sistem omogućava predsjedniku Rusije Vladimir Putinu da u svakom trenutku bude u kontaktu sa vojnom komandom u Rusiji i da eventualno upotrijebi nuklearno oružje.

Zapadni vojni stručnjaci ocjenjuju "Čegjet" kao prenosivu opremu koja služi za pripremu i izdavanje naredbi za eventualnu upotrebu ruskog nuklearnog oružja. Ovaj kofer uvijek privlači pažnju, pa i sada na samitu Kine, jer ga Putin uvijek nosi sa sobom, gdje god da putuje.

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