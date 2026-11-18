Rusija je započela kliničku primjenu personalizovane vakcine Onkopept za liječenje raka debelog crijeva. U toku je uključivanje novih pacijenata.

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Rusija je započela kliničku upotrebu vakcine "Onkopept" za liječenje raka debelog crijeva, izjavio je danas zamjenik šefa Federalne medicinsko-biološke agencije Igor Borisevič.

"Vakcina zasnovana na neoantigenima ćelija raka od određenog pacijenta je razvijena, registrovana i ušla je u kliničku upotrebu", rekao je Borisevič na kongresnoj sjednici "Inovativna praksa: Nauka plus biznis", prenose RIA Novosti.

Borisevič je dodao da je trenutno u toku regrutovanje pacijenata u tu svrhu.

Peptidna vakcina "Onkopept" je primjenjena prvim pacijentima u martu.

Indikovana je za odrasle koji su operisani i primili najmanje dvije linije sistemske hemioterapije.

Nakon nekoliko mjeseci posmatranja vakcinisanih osoba, šef Federalne medicinske i biološke agencije Veronika Skvorcova primjetila je da oni nisu imali nikakve ozbiljne neželjene efekte i da sam lijek proizvodi neophodan imuni odgovor.