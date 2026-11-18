Portugal ne može da ustupi borbene avione F-16 Ukrajini jer su joj potrebni za zaštitu vazdušnog prostora, izjavio je ministar Paulo Ranhel.

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Portugal ne može više da dostavlja borbene avione "F-16" Ukrajini pošto su joj potrebni za zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora, rekao je danas portugalski ministar spoljnih poslova Paulo Ranhel.

"Što se tiče prebacivanja aviona `F-16` Ukrajini to je nemoguće pošto su potrebni za očuvanje vazdušnog prostora Portugala", izjavio je Ranhel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim kolegom Andejem Sibihom u Kijevu.

Prema njegovim riječima, moguća je dalja saradnja sa Ukrajinom u obuci pilota.

Ranhel je istakao da je portugalsko vojno osoblje već učestvovalo u obuci ukrajinskih pilota, ali da će nastavak te pomoći zavisiti od budžeta Ministarstva odbrane.