Svetlana Ceca Ražnatović oduševila izgledom na promociji knjige Miloša Nadeždina "Unseen"
Fotograf Miloš Nadaždin napravio je danas promociju knjige "Unseen" na koju su došle brojne javne ličnosti da ga podrže. Na događaj je došla i Ceca Ražnatović koja je pucala od elegancije.
Ceca se na kišni dan u Srbiji odlučila za efektnu kombinaciju - crne pantalone i majicu, crne kožne čizme bez potpetica koje su po današnjem pljusku mnoge podsjetile na "gumenjake", kožni, crno-bež mantil, ali i skupocjene aksesoare.
Pjevačica je nosila torbicu brenda Šanel koja košta oko 8.000 eura. U pitanju je model Chanel Barrel Clutch with Chain iz kolekcije za 2026. godinu, izrađen od crne teleće kože sa utisnutim krokodilskim dezenom i zlatnim detaljima.
Oko vrata je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra ogrlicu čija je cijena 3.300 eura.
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Šta je "UNSEEN"?
Miloš Nadaždin, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih fotografa u regionu, tokom dve decenije karijere izgradio je prepoznatljiv vizuelni stil i potpisao više od 1.000 naslovnih strana, 400 modnih editorijala i brojne kampanje.
Njegove fotografije objavljivane su u prestižnim svjetskim magazinima poput V Magazine, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan i Esquire, a pred njegovim objektivom našle su se neke od najvećih zvijezda domaće i regionalne scene.Izvor: Damir Dervisagic/Kurir
Povodom 20 godina uspješne karijere, Nadaždin predstavlja „UNSEEN“, jedinstvenu multimedijalnu izložbu sa više od 2.000 do sada neobjavljenih fotografija, prikazanih na monumentalnim LED ekranima. Jubilej prati i njegova prva fotografska knjiga, kao i posebna modna kolekcija UNSEEN × Legend, koja spaja fotografiju i modu.
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