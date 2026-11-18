Svetlana Ceca Ražnatović oduševila izgledom na promociji knjige Miloša Nadeždina "Unseen"

Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Fotograf Miloš Nadaždin napravio je danas promociju knjige "Unseen" na koju su došle brojne javne ličnosti da ga podrže. Na događaj je došla i Ceca Ražnatović koja je pucala od elegancije.

Ceca se na kišni dan u Srbiji odlučila za efektnu kombinaciju - crne pantalone i majicu, crne kožne čizme bez potpetica koje su po današnjem pljusku mnoge podsjetile na "gumenjake", kožni, crno-bež mantil, ali i skupocjene aksesoare.

Pjevačica je nosila torbicu brenda Šanel koja košta oko 8.000 eura. U pitanju je model Chanel Barrel Clutch with Chain iz kolekcije za 2026. godinu, izrađen od crne teleće kože sa utisnutim krokodilskim dezenom i zlatnim detaljima.

Oko vrata je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra ogrlicu čija je cijena 3.300 eura.

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Šta je "UNSEEN"?

Miloš Nadaždin, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih fotografa u regionu, tokom dve decenije karijere izgradio je prepoznatljiv vizuelni stil i potpisao više od 1.000 naslovnih strana, 400 modnih editorijala i brojne kampanje.

Njegove fotografije objavljivane su u prestižnim svjetskim magazinima poput V Magazine, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan i Esquire, a pred njegovim objektivom našle su se neke od najvećih zvijezda domaće i regionalne scene.

Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Povodom 20 godina uspješne karijere, Nadaždin predstavlja „UNSEEN“, jedinstvenu multimedijalnu izložbu sa više od 2.000 do sada neobjavljenih fotografija, prikazanih na monumentalnim LED ekranima. Jubilej prati i njegova prva fotografska knjiga, kao i posebna modna kolekcija UNSEEN × Legend, koja spaja fotografiju i modu.

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