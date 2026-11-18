Umjereno do potpuno oblačno.

Umjereno do potpuno oblačno, povremena kiša, mjestimično pljusak, moguća i grmljavina. Intenzivnije padavine se očekuju u noći između utorka i srijede i srijedu u jutarnjim satima, ponegdje obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, u popodnevnim satima djelimično će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.