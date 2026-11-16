Osnovna škola "Bogdan Kotlica" u Boanu jedna je od obrazovnih ustanova sa najdužom tradicijom u ovom dijelu Crne Gore.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Osnovana 21. septembra 1870. godine u manastiru Podmalinsko, kao jedna od 24 škole u tadašnjoj Crnoj Gori, ova ustanova već više od vijeka i po ima važnu ulogu u obrazovanju mladih generacija. Četiri godine nakon osnivanja škola je rad nastavila u Boanu, u privatnoj kući koja i danas postoji i svjedoči o dugoj istoriji školstva u ovom kraju, piše Dan.

Danas, uprkos brojnim promjenama koje su obilježile obrazovni sistem, ali i život na ovom području, škola nastavlja da ispunjava svoju obrazovnu i vaspitnu misiju. Jedan od najvećih problema sa kojima su se suočili na početku školske godine bio je nedostatak vode, što je posljedica dugotrajne ljetnje suše.

Direktor škole Milija Zeković kaže da su, uz pomoć Opštine Šavnik i mještana, uspjeli da pronađu način da prevaziđu taj problem i obezbijede neophodne uslove za odvijanje nastave.

,, Gotovo dva mjeseca nijesmo imali vodu, ali smo se nekako organizovali. Uz pomoć Opštine i ljudi iz ovog kraja obezbijedili smo cisterne, a vodu smo dopremali i koristili za potrebe škole. Takođe, od Fabrike vode "Diva" dobili smo aparat za vodu, pa smo na taj način obezbijedili i pijaću vodu. S obzirom na okolnosti, uspjeli smo da prevaziđemo problem bez većih posljedica po rad škole ", kazao je Zeković.

Ipak, mnogo ozbiljniji i dugoročniji problem škole predstavlja demografska slika ovog kraja. Broj učenika u školama na području opštine Šavnik godinama se smanjuje, a koliko su ti podaci zabrinjavajući, pokazuje i činjenica da ove školske godine prvi put u istoriji škola u Boanu nije upisala nijednog đaka prvaka.

U matičnoj školi trenutno je 13 učenika, dok tri đaka pohađaju nastavu u područnom odjeljenju u Barama. Iako je riječ o veoma malom broju, Zeković smatra da škola, u odnosu na ukupna demografska kretanja na sjeveru Crne Gore, zasad uspijeva da održi kontinuitet rada.

,,U cijeloj opštini Šavnik ove godine nema prvaka, pa tako ni kod nas. Mislim da se prvi put u dugoj istoriji naše škole dogodilo da nemamo upisanog nijednog učenika u prvi razred. Trenutno imamo 16 učenika, od kojih je 13 u matičnoj školi. Ipak, imamo sve razrede, što je veoma važno, a imamo i djecu koja pohađaju predškolski program. Trenutno su dvoje djece u vrtiću, a naredne školske godine očekujemo upis četiri ili pet prvaka. Tako da, imajući u vidu demografska kretanja u čitavom sjevernom regionu, situacija kod nas i nije toliko loša koliko bi se možda moglo očekivati", ističe Zeković, prenosi Dan.

Kada je riječ o uslovima za rad, u školi su tokom prethodne i ove godine realizovana značajna ulaganja. Posebno ističu podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, zahvaljujući kojoj su učionice, kabineti i ostale prostorije opremljeni savremenom računarskom opremom.

Problem u obezbjeđivanju stručnog kadra za matematiku i fiziku

Kada je riječ o nastavnom kadru poteškoće postoje u obezbjeđivanju stručnog kadra za matematiku i fiziku.

,,Problem imamo uglavnom kada je riječ o stručnoj zastupljenosti nastave matematike i fizike, što nije karakteristično samo za našu školu, već je to problem prisutan širom Crne Gore. Ipak, zadovoljni smo ukupnim radom. Tokom nadzora koji je obavljen u novembru prošle godine dobili smo visoke ocjene. Predstavnici nadzora bili su prijatno iznenađeni načinom na koji se kod nas odvija vaspitno-obrazovni proces, a i mi smo bili zadovoljni takvim ocjenama i potvrdom da dobro radimo", istakao je Zeković.

,,Dosta toga smo uradili tokom prethodne i ove godine zahvaljujući resornom ministarstvu. Sada svaki kabinet ima laptopove, projektore i projekcione table. Opremljene su i zbornica, kancelarije i ostale prostorije. Možemo reći da se nastava odvija u skladu sa savremenim zahtjevima i mogućnostima koje pruža nova tehnologija", navodi direktor i dodaje da ulaganja u školsku infrastrukturu nijesu završena. Među prioritetima je uređenje sportskih terena.

,,Imamo dva-tri terena koji nijesu u najboljem stanju i očekujemo da pronađemo rješenje za njihovo uređenje. Na školskom objektu promijenili smo dio prozora, uređivali fasadu, ali ima još dosta posla, jer važno je učenicima i zaposlenima obezbijediti što kvalitetnije uslove za boravak i rad", zaključuje Zeković.

U vremenu kada se male sredine suočavaju sa odlivom stanovništva i sve manjim brojem djece, očuvanje škole predstavlja mnogo više od obrazovnog pitanja – ono je i pitanje opstanka zajednice.

Više od 156 godina postojanja nije samo podatak iz školske hronike već i svjedočanstvo o istrajnosti jedne ustanove koja je obrazovala brojne generacije. Zato se njen značaj ne može mjeriti samo brojem učenika koji danas sjede u školskim klupama, već i znanjem, rezultatima i tragom koji je ostavila u životu Boana i opštine Šavnik.

Iako danas ima svega 16 učenika, Osnovna škola "Bogdan Kotlica" ima čime da se pohvali. Brojne diplome, medalje, zahvalnice i priznanja osvojena na takmičenjima, kao i aktivnosti kojima se obogaćuje školski život, svjedoče o posvećenosti nastavnika i učenika. Posebno mjesto među priznanjima zauzima nagrada "Oktoih", jedno od najznačajnijih državnih priznanja u oblasti obrazovanja, javlja Dan.