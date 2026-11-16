Mićunović objašnjava da je ovaj digitalni asistent šalter koji ne zatvara u tri sata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Najčešće pitanje nije bilo ni o porezu ni o dozvolama, već Podgoričani svakodnevno postavljaju „Đe mi je bus?“ Od 1. jula do 11. novembra 2026. godine, kako je kazao za „Dan“ Nikola Mićunović, rukovodilac Službe za informacioni sistem, Superslužbeniku se obratilo oko 4.500 različitih posjetilaca.

,,Građani nam svojim pitanjima svakog dana pokazuju šta im je zaista potrebno. Kada sedam od deset pitanja glasi „đe mi je bus“, jasno je gdje digitalna usluga mora biti najbolja", kaže Mićunović.

On ističe da je Superslužbenik odgovorio na sedam od deset pitanja o gradskom prevozu.

,,Oko 70 odsto svih pitanja odnosi se na gradski prevoz, najčešće na to gdje se autobus trenutno nalazi. Superslužbenik je na 2.749 takvih pitanja odgovorio mapom sa položajem vozila uživo. Van prevoza, najčešće ponavljano pitanje je o taksi za vjenčanje. Krajem avgusta i u septembru roditelji su masovno pitali za naknadu za školski pribor prvaka i subvenciju za produženi boravak", kaže Mićunović, piše Dan.

Mićunović objašnjava da je ovaj digitalni asistent šalter koji ne zatvara u tri sata.

,,Šest od deset pitanja, odnosno 59 odsto, stiže van uobičajenog radnog vremena uprave. Najviše pitanja stiže između 12 i 15 časova, ali se razgovori nastavljaju do kasno uveče. Skoro svako peto pitanje postavljeno je vikendom, a ponedjeljak je najprometniji dan u sedmici", ističe Mićunović.

Superslužbenik radi i noćnu smjenu. Između 22 sata i šest sati ujutru odgovorio je na 648 pitanja. Četrnaest ih je stiglo između tri i pet ujutru.

Mićunović kaže da Podgoričani sa Superslužbenikom razgovaraju kao sa komšijom.

,,Autobuse zovu „desetka“, „šestica“ i „trojka“, a pitanje počinju sa „đe“ ili „dje“.

Kratko i jasno. Prosječno pitanje ima 42 znaka. U 63 odsto razgovora dovoljno je bilo jedno pitanje i jedan odgovor. Najduži razgovor imao je 18 pitanja zaredom. Najvjerniji korisnik vodio je 31 razgovor tokom 14 različitih dana", kaže Mićunović.

Superslužbeniku su postavljali i pitanja van opisa posla.

,,Jedan korisnik tražio je da mu asistent napiše igru šaha u programskom jeziku Python. Drugi su pitali koji model vještačke inteligencije koristi, kada će plata i, jednostavno, „kako si“, navodi Mićunović.

Mićunović kaže da pitanja građana određuju šta Superslužbenik uči.

,,Pošto je prevoz ubjedljivo najčešća tema, asistent od novembra odgovara i na tri nove vrste pitanja - za koliko minuta autobus stiže na određeno stajalište, kakav je red vožnje pojedine linije i koliko ima slobodnih mjesta na gradskim parkinzima", kazao je Mićunović, prenosi Dan.

On ističe da baza znanja trenutno ima 244 unosa o uslugama 46 organa, službi i preduzeća Glavnog grada, a dopunjava se na osnovu pitanja na koja asistent nije imao odgovor.

,,Superslužbenik pomaže građanima da na brži način dođu do željene informacije. Razvijamo ga prema onome što građani pitaju, pratimo na koja pitanja nije znao danas da odgovori kako bi bazu znanja dopunili i učinili ga spremnijim da na isto pitanje sledećeg puta bude bolji. Dešava se da nekad proslijedi pogrešnu informaciju o čemu posebno moramo voditi računa i potruditi se da procenat grešaka svedemo na minimum. Za sve što ne zna, korisnike upućuje na nadležnu službu", kaže Mićunović.

Mićunović navodi da je Superslužbenik dostupan besplatno i bez registracije na portalu ePodgorica.

Ćirilicom postavljeno 117 pitanja

Nikola Mićunović navodi da se Superslužbeniku piše na više jezika i pisama.

,,Na ćirilici je stiglo 117 pitanja, četrdesetak na engleskom, mahom od posjetilaca koji traže kartu za autobus, i jedno na arapskom", ističe Mićunović.