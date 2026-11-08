Špadijer objašnjava da je veće izdvajanje povezano sa primjenom „Euro modela“ i finansiranjem povećanih troškova zarada, ali i potrebom da se očuva kontinuitet i kvalitet komunalnih i drugih javnih usluga.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Budžet Glavnog grada za 2027. godinu planiran je na 183,3 miliona eura, što je za 19,1 milion eura, odnosno 11,63 odsto više nego ove godine, kada je iznosio 164,2 miliona eura. Povećanje je prvenstveno rezultat očekivanih većih prihoda, ali i potrebe za finansiranjem obaveza i aktivnosti čiji su troškovi u međuvremenu porasli, kazao je za „Dan“ sekretar za finansije Balša Špadijer.

Prema njegovim riječima, za transfere privrednim društvima u narednoj godini opredijeljeno je 27,40 miliona eura, što je 6,14 miliona eura ili 28,87 odsto više nego u 2026. godini.

Špadijer objašnjava da je veće izdvajanje povezano sa primjenom „Euro modela“ i finansiranjem povećanih troškova zarada, ali i potrebom da se očuva kontinuitet i kvalitet komunalnih i drugih javnih usluga.

Kako je naveo, Glavni grad mora obezbijediti nesmetano funkcionisanje preduzeća koja obavljaju djelatnosti od javnog interesa, uključujući održavanje javnih površina, čistoće, zelenila i komunalne infrastrukture.

Dodatna sredstva planirana su i za javni prevoz, imajući u vidu veliki broj građana koji su, na osnovu odluka lokalne uprave, oslobođeni plaćanja prevoznih karata.

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u 2027. godini planirano je 24,73 miliona eura. To je za 4,36 miliona eura, odnosno 21,42 odsto više u odnosu na ovogodišnji budžet.

Špadijer je pojasnio da je rast ovih izdataka posljedica primjene „Euro modela“, ali i planiranog jačanja kadrovskih kapaciteta pojedinih gradskih službi i javnih ustanova.

Dodatna sredstva predviđena su za Službu zaštite i spašavanja, Upravu za inspekcijske poslove, Službu komunalne policije, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i Upravu lokalnih javnih prihoda.

Razlog za veća izdvajanja su, kako je naveo, povećan obim posla, nove zakonske nadležnosti i potreba za efikasnijim pružanjem usluga građanima.

Među planiranim izdacima nalaze se i sredstva za organizaciju lokalnih izbora, koji su zakonom predviđeni za 13. jun naredne godine. Za obaveze povezane sa sprovođenjem izbornog procesa, u okviru budžetskih rezervi, planirano je oko 650.000 eura.

Špadijer je naglasio da su izbori jedan od razloga povećanja pojedinih izdataka, ali da nijesu osnovni razlog rasta ukupnog budžeta Glavnog grada.

Za subvencije je u narednoj godini predviđeno 1,81 milion eura, što je za 765.000 eura više nego u 2026. godini.

Dodatni novac biće usmjeren na podršku poljoprivrednim proizvođačima, razvoj preduzetništva i lokalne proizvodnje, kao i unapređenje turističke ponude i održavanje kulturnih manifestacija.

Posebna pažnja biće posvećena pripremama Podgorice za titulu Evropske prijestonice mladih, za šta je, prema riječima Špadijera, obezbijeđeno gotovo milion eura.

Među značajnijim promjenama u budžetu za 2027. godinu su i veća izdvajanja za sudske postupke i izmirivanje obaveza iz prethodnog perioda.

Za otplatu ranijih obaveza planirano je 2,6 miliona eura, što je za 1,02 miliona eura više nego u ovoj godini. Za troškove sudskih postupaka predviđeno je dodatnih 900.000 eura u odnosu na plan za 2026. godinu.

Predloženi budžet tako donosi povećanje izdvajanja za funkcionisanje gradskih službi, komunalnih preduzeća, javnog prevoza i razvojne programe, ali i veća sredstva za zarade, sudske postupke i obaveze nastale u prethodnom periodu.