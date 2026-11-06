Danas pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim djelovima Crne Gore danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će na sjeveru u jutarnjim i prijepodnevnim satima biti niskih oblaka ili magle, uz dosta sunčanih perioda tokom dana. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -2 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 6 do 20 stepeni.

U glavnom gradu će biti pretežno sunčano, uz slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura biće oko 7, a najviša dnevna oko 19 stepeni.