Zakon o izboru odbornika i poslanika propisuje da opštinska izborna komisija ima sekretara, a da tu funkciju obavlja sekretar skupštine opštine

Izvor: Skupština glavnog grada

Izbor sekretara Skupštine Glavnog grada u punom mandatu još nije završen, a pitanje je da li bi produžavanje privremenog kadrovskog rješenja moglo uticati na pripremu lokalnih izbora koji su zakazani za 13. jun 2027. godine, prenosi Dan.

Zakon o izboru odbornika i poslanika propisuje da opštinska izborna komisija ima sekretara, a da tu funkciju obavlja sekretar skupštine opštine. Skupština Glavnog grada trenutno ima vršiteljku dužnosti sekretarke, koja je 16. septembra imenovana na period od šest mjeseci.

U međuvremenu je raspisan konkurs za izbor sekretara u punom mandatu, ali Odbor za izbor i imenovanja nije utvrdio listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa. Na konkurs se prijavila samo Jelena Milić, koja nije dobila potrebnu podršku. Ona je prethodno šest mjeseci obavljala funkciju sekretarke u v.d. statusu, od marta do septembra.

Stavovi političkih partija u Glavnom gradu razlikuju se kada je riječ o mogućim posljedicama neizbora sekretara. Dok iz Demokratske partije socijalista (DPS) smatraju da privremeno rješenje neće predstavljati prepreku za izborni proces, Pokret za Podgoricu i Pokret Evropa sad (PES) zalažu se za što skoriji izbor sekretara u punom mandatu. Sa druge strane, iz Nove upozoravaju da bi problem mogao nastati ukoliko se ne pronađe trajno rješenje bez jasnog obrazloženja.

Šef kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac ocijenio je da nepostojanje sekretara u punom mandatu neće dovesti do blokade Opštinske izborne komisije, jer tu funkciju može obavljati i osoba imenovana u v.d. statusu.

„Neće biti blokade rada Opštinske izborne komisije. Vjerujem da nikome nije cilj blokada izbornog procesa, samim tim da ako ne bude izbora sekretara, da će se ponovo na šest mjeseci izabrati v.d. sekretar Skupštine Glavnog grada”, kazao je Klikovac.

Drugačiji pristup ima Pokret za Podgoricu. Šef njihovog odborničkog kluba Miloš Krstović smatra da bi pitanje izbora sekretara trebalo riješiti prije početka izbornog procesa, kako bi institucije u taj period ušle sa stabilnim i trajnim kadrovskim rješenjima.

„Konkurs za sekretara Skupštine je raspisan i nadamo se pozitivnom ishodu, odnosno izboru sekretara u punom mandatu. Ukoliko konkurs ne uspije, potrebno je raspisati novi i kroz propisanu proceduru doći do trajnog rješenja. Naš stav je da u izborni proces ne treba ulaziti sa privremenim kadrovskim rješenjima i zato očekujemo odgovoran odnos svih odbornika kako bi se ovo pitanje riješilo blagovremeno i obezbijedili stabilnost i nesmetan rad institucija”, naveo je Krstović.

Šef kluba odbornika Nove Mitar Šušić upozorio je da bi izostanak izbora sekretara, ukoliko za to ne postoje opravdani razlozi, mogao predstavljati ozbiljan problem. On je istakao da je na konkurs pristigla samo jedna prijava, ali da je riječ o dugogodišnjoj zaposlenoj u skupštinskoj službi koja ispunjava propisane uslove.

„Ukoliko nikog ne izaberemo za sekretara Skupštine Glavnog grada, bez jasnih razloga, onda imamo problem i mi nismo adresa za to”, ocijenio je Šušić, piše Dan.

On je izrazio žaljenje što se na konkurs prijavio samo jedan kandidat, ističući da je prema Jeleni Milić, kao dugogodišnjoj zaposlenoj i jedinoj kandidatkinji koja ispunjava uslove, trebalo postupati korektno.

„Volio bih da je interesovanje za sekretara Skupštine veće, ali imamo samo jednog kandidata. Mi smo bili fer i prema njoj kao dugogodišnjem zaposlenom u Službi Skupštine i kao jedinom kandidatu koji ispunjava uslove i konstatovali smo da ispunjava uslove. Trebalo bi da postoji komisija i da smo uveliko u tom procesu. Ne znam iz kojih razloga se mi vrtimo u krug, nismo mrdnuli sa početka”, kazao je Šušić.

Iz PES-a poručuju da još ima dovoljno vremena da se procedura završi prije narednih lokalnih izbora, ali da bi izbor sekretara u punom mandatu trebalo sprovesti što prije.

Odbornik te partije Petar Rašković kazao je da se zalažu za trajno rješenje i očekuju da se u najkraćem roku nastavi procedura izbora, prenosi Dan.

„Nadam se da će u što skorijem periodu formirati komisija za provjeru stručnih sposobnosti i da ćemo izglasati kvalitetnog sekretara u punom mandatu. V.d. stanje ne blokira rad Skupštine, a ni izborni proces”, kazao je Rašković.

Iako među partijama nema saglasnosti o tome da li bi nastavak rada sa vršiocem dužnosti mogao predstavljati problem, zajedničko im je očekivanje da se pitanje sekretara Skupštine Glavnog grada riješi prije lokalnih izbora, koji su zakazani za 13. jun naredne godine.