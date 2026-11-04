Opština Ulcinj nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa više zakonskih i drugih propisa, saopšteno je danas iz Državne revizorske institucije (DRI).

Izvor: MONDO/ Elma Nurković

U saopštenju se navodi da je DRI objavila Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2025. godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI, www.dri.co.me.

"Nadležni kolegijum DRI, koji je rukovodio predmetnom revizijom, u sastavu: član Senata DRI, Milan Popović (rukovodilac Kolegijuma) i predsjednik Senata DRI Siniša Čađenović (član Kolegijuma), izrazio je uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Opštine. Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2025. godinu državni revizor nije bio u mogućnosti da prikupi dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza na kojima će zasnovati mišljenje, međutim, zaključuje da mogući efekti neotkrivenih pogrešnih prikazivanja na finansijske izvještaje, mogu biti materijalne prirode, ali ne i prožimajući, te u skladu s tim nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju", ističe se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Iz DRI su dodali da u Izvještaju o budžetskom zaduženju nije prikazano zaduženje svih subjekata čiji je osnivač opština, odnosno nijesu dostavljeni podaci od strane: Komunalne djelatnosti DOO, JP Centar za kulturu, DOO za uzgoj i zaštitu divljači; DOO Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja.

"U postupku izjašnjenja Opština je dostavila i Izvještaj o zaduženju DOO Komunalne djelatnosti Ulcinj od 02.09.2026. godine u kojem je iskazan dug na 31.12.2025. godine u iznosu od 25.016,93 eura, koji nije unijet u Izvještaj o budžetskom zaduženju", kazali su iz DRI.

U saopštenju te institucije se navodi da je revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Ulcinj za 2025. godinu utvrđeno da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

"Revizijom su utvrđeni slučajevi neusklađenosti sa: Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o upravljanju, unutrašnjim kontrolama i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Pravilnikom o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika, Pravilnikom o poreskom knjigovodstvu, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Naredbom o načinu uplate javnih prihoda, Uputstvom o bližem načinu rada radu trezora lokalne samouprave, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini i Ugovorom o reprogramu poreskog duga Opštine Ulcinj, koji pojedinačno i zbirno imaju i materijalan i prožimajući karakter", navodi se u saopštenju DRI, prenose Vijesti.

Dodaje se da je na osnovu navedenog nadležni Kolegijum izrazio negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

"U oblasti evidencije i naplate javnih prihoda utvrđeno je da ukupno stanje duga po osnovu poreza na nepokretnosti, za pravna i fizička lica (objekti i zemljište) na dan 31.12.2025. godine iznosi 18.064.573,45 eura. Ukupno zaduženje u 2025. godini iznosilo je 5.883.698,47 eura, naplaćeno je 3.717.756,22 eura, što predstavlja uvećanje od 2.165.942,26 eura u odnosu na 31.12.2024. godine", kazali su iz DRI.