U južnim i centralnim predjelima duži sunčani intervali, a na sjeveru oblačno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim predjelima duži sunčani intervali, na sjeveru pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama. Vjetar, uglavnom u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan, prvenstveno na jugoistoku na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 14, najviša dnevna od 3 do 21 stepen.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar sjeverni, povremeno umjeren do pojačan, prvenstveno u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 19 stepeni.