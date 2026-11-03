Sutkinja Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Nada Rabrenović podnijela je ostavku na sudijsku funkciju iz ličnih razloga, nezvanično saznaje Televizija Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rabrenović je krajem 2008. izabrana za sutkinju Osnovnog suda u Podgorici, a 2022. napredovala je u Viši sud. U aprilu 2024. osudila je bivšeg predsjednika Opštine Bar Žarka Pavićevića na dvije godine zatvora zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi i štete od 950 hiljada eura pričinjene Pošti Crne Gore. Tu presudu kasnije je ukinuo Apelacioni sud.

U julu 2025. predsjedavala je vijećem koje je Slobodana Pekovića prvostepeno osudilo na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u Foči 1992. godine.

Na meti kritika našla se zbog brojnih odlaganja suđenja Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i ostalim optuženima. Nakon više od 20 odlaganja, predmet joj je krajem 2024. oduzet zbog dužeg bolovanja i dodijeljen drugoj sutkinji.

Utvrđeno je i da je prošle godine prekršila Etički kodeks sudija jer novinarima nije omogućila prisustvo kontroli optužnice protiv bivše direktorice ASK-a Jelene Perović.

Očekuje se da Sudski savjet na jednoj od narednih sjednica konstatuje prestanak njene sudijske funkcije.