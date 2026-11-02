Danas je preminuo dječiji pisac Slobodan Bećo Došljak, a saučešće će se primati sjutra u gradskoj kapeli Čepurci.

Izvor: Facebook

Crna Gora ostala je bez još jednog istaknutog stvaraoca – voljeni dječiji pisac sa Zabjela Slobodan Bećo Došljak preminuo je u 72. godini.

Bećo je, kako piše na Fejsbuk stranici Glasa Zabjela, rođen u osmočlanoj porodici na Zabjelu, gdje je proveo čitav vijek.

“Bio je prepoznat i omiljen kod svih generacija, jer ga pamte još iz osnovne škole, koje je često posjećivao sa svojim zbirkama dječijih pjesama. Nije pisao samo pjesme, već i zagonetke, pitalice, sanjalice – nepresušnu inspiraciju i repertoar za djecu svih uzrasta čije je osmjehe i radosne pozdrave na ulici uvijek volio više od svega”, navodi se u Bećovoj biografiji.

Objavio je više od 100 knjiga, a ko zna koliko ih je ostalo neobjavljeno, a napisano.

Nedavno je za Pobjedu pričao da ih ima čak oko 250 spremnih.

Dobitnik je nagrade “Vidovdanska povelja”, koju dodjeljuju Udruženje književnika Crne Gore i Tribina “Riječ” UKCG.

Cijelu stvaralačku karijeru posvetio je djeci.

“Moja najmilija knjiga je svakako LASTA BEZ PASOŠA. Ona je bila prva u nizu mojih knjiga. U njoj sam pisao o pticama koje sam kao mali gađao praćkom, a eto vidite kasnije sam sadio drveće i pomagao im i pisao o njima”, pričao je svojevremeno čika Bećo za Glas Zabjela.

Slobodan Došljak završio je Fakultet za fizičku kulturu i sport. A s pisanjem je počeo još prije fakultetskih dana.

Zbog zdravstvenih problema sa vidom i teške životne sudbine svojevremeno je knjige pisao u nemogućim uslovima – pod svijetlom šterike, pošto je godine proveo bez struje.

Ni u takvim neuslovima nije odustao od lijepe pisane riječi i ljubavi prema najmlađima.

Knjige nikada nije prodavao. Štaviše, poklanjao ih je. A život ga nije mazio – svakodnevicu je “trošio” uz socijalnu pomoć, dobronamjerne ljude… Nije se žalio, već je nastavio da plemenito korača.

Nisu ga zaboravili Zabjelčani, a pamtiće se i humanitarni fudbalski turnir “Svi za Beća”, nakon kog mu je donirana pomoć.

Djeca su ga uvijek rado pozdravljala, posebno kada bi im došao u posjetu – u školu ili vrtić. Sada su ostala bez jednog od junaka njihovih priča.

Porodica Došljak će primati saučešće sjutra od 11 do 15.30 časova u gradskoj kapeli Čepurci.