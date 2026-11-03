Povremena mjestimična kiša.
U južnim oblastima uglavnom u prvom dijelu dana povremeno mjestimična kiša, od sredine dana djelimično razvedravanje. Na sjeveru oblačno sa povremenom kišom u nižim predjelima i snijegom i susnježicom u višim planinskim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 16, najviša dnevna od 2 do 19 stepeni.
Podgorica: Promjenljivo, u prvom dijelu dana uslovi za povremenu kišu, od sredine dana smanjenje oblačnosti i suvo vrijeme. Vjetar sjeverni, povremeno umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna oko 17 stepeni.