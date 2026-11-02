Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore izabrao je Ružicu Milutinović Đurišić za novu direktoricu te ustanove.
Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore izabrao je Ružicu Milutinović Đurišić za novog direktora te ustanove.
U završnoj trci su bili aktuelna v. d. direktorice Milutinović Đurišić i službenica FZO Gina Radenović.
Obje su prošle provjeru znanja i sposobnosti u Upravi za ljudske resurse.
Konkurs je prvobitno ispunilo pet kandidata, ali se dvoje nije pojavilo na testiranju.
Izbor direktora je značajan i zato što se ovime okončao višemjesečni period privremenog rukovođenja Fondom.