Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore izabrao je Ružicu Milutinović Đurišić za novu direktoricu te ustanove.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore izabrao je Ružicu Milutinović Đurišić za novog direktora te ustanove.

U završnoj trci su bili aktuelna v. d. direktorice Milutinović Đurišić i službenica FZO Gina Radenović.

Obje su prošle provjeru znanja i sposobnosti u Upravi za ljudske resurse.

Konkurs je prvobitno ispunilo pet kandidata, ali se dvoje nije pojavilo na testiranju.

Izbor direktora je značajan i zato što se ovime okončao višemjesečni period privremenog rukovođenja Fondom.