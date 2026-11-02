Na izbornoj sjednici Skupštine Notarske komore Crne Gore koja je održana 31. oktobra u Podgorici, crnogorski notari su shodno Statutu izabrali organe Notarske komore.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Za predsjednika Notarske komore ponovo je izabran Darko Ćurić, notar iz Podgorice.

,,Za potpredsjednika NKCG izabran je Vuksan Sekulić, notar iz Bijelog Polja, dok su za članove Upravnog odbora izabrani: Andrijana Vukčević i Vladan Bekan, notari iz Podgorice, Lela Kostić, notarka iz Nikšića, Danko Bjeković notar iz Pljevalja, Aleksandra Krivokapić Kuhar, notarka iz Herceg Novog, Dalibor Knežević, notar iz Budve i Senja Božović, notarka iz Cetinja", saopštili su iz Notarske komore.

Za članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja izabrani su: Milena Živaljević, notarka iz Danilovgrada, Veselinka Marković, notarka iz Kolašina i Ivan Janjušević, notar iz Žabljaka, javlja Dan.

Mandat organa Notarske komore traje tri godine.

,,Notarska komora Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti da, kroz unapređenje stručnih i profesionalnih standarda, jačanje institucionalne saradnje i razmjenu iskustava sa notarskim komorama u regionu i Evropskoj uniji, aktivno doprinosi jačanju vladavine prava, unapređenju pravne sigurnosti i zaštiti interesa građana", dodaje se.

Posebna pažnja biće usmjerena na usklađivanje notarske prakse sa evropskim standardima i vrijednostima, čime će notarijat dati svoj puni doprinos reformskim procesima, ukupnom unapređenju pravnog sistema i ostvarivanju strateškog cilja Crne Gore – članstva u Evropskoj uniji.