Dio budvanskog naselja Bečići trenutno je bez vode.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Vodovod Budva saopštio je da je došlo do pucanja azbestne cijevi zbog čega je došlo do prekida vodosnabdijevanja na potezu šetališta u Bečićima, kod hotela "Beograd", "Tara", "Montenegro" i "Mediteran".

"Zbog nastalog kvara, vodosnabdijevanje će biti obustavljeno za navedeni dio naselja do završetka sanacionih radova. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Zahvaljujemo potrošačima na razumijevanju i strpljenju", navode iz budvanskog Vodovoda u saopštenju, pišu Vijesti.