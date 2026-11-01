Podgorica će u naredne dvije godine dobiti prvi Centar za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Podgorica će dobiti prvi Centar za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, saopšeno je iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada. Projekat Acces će biti realizovan uz podršku evropskih fondova, a cilj je da osobe sa invaliditetom lakše razvijaju vještine i postanu konkurentnije na tržištu rada. Iz Sekretarijata za socijalno staranje najavljuju i unapređenje postojećih, ali i razvoj novih socijalnih servisa, piše "RTV Podgorica".

Glavni grad je prvi put dobio grant Evropskog fonda za razvoj socijalne politike. Projekat je planiran na dvije godine, a njegov ključni rezultat trebalo bi da bude otvaranje Centra za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

„Po prvi put u Crnoj Gori Glavni grad, odnosno Sekretarijat za socijalno staranje, dobio je grant iz Evropskog fonda za razvoj socijalne politike i na taj način smo omogućili da, kroz aktivnosti koje su planirane u toku 24 mjeseca, Sekretarijat za socijalni rad, uz podršku Evropskog fonda otvori Centar za zapošljavanje OSI“, kazala je Violeta Golubović, sekretarka za socijalno staranje.

Centar bi trebalo da bude mjesto podrške osobama sa invaliditetom pri uključivanju na tržište rada. Cilj, kažu u Sekretarijatu, nije da se govori samo o preprekama sa kojima se suočavaju, već prvenstveno o njihovim mogućnostima.

„Glavni grad će prvi otvoriti Centar za zapošljavanje OSI. Na taj način stvaramo mogućnost da OSI razviju svoj potencijal, postanu konkurentni na tržištu rada, a samim tim daju značajan doprinos svojoj lokalnoj zajednici. Cilj je da stavimo akcenat na njihove mogućnosti da im stvorimo prilike“, kaže Golubović.

Prije otvaranja Centra potrebno je utvrditi šta je korisnicima zaista potrebno. Zato će u početnoj fazi biti sprovedeno istraživanje, uz konsultacije sa civilnim sektorom i udruženjima osoba sa invaliditetom.

„Početna faza realizacije projekta jeste mapiranje. I kroz tu početnu aktivnost će biti sprovedeno istraživanje,radni konsultativni sastanci sa civilnim sektorom i udruženjima OSI, gdje će se korz te sastanke i kroz istraživanja mapirati i potrebe,čuti mišljenja i samim tim imaćemo mogućnost da vidimo koja su to radna mjesta i koje su porebe za radnim mjestima da negdje idemo u tom pravcu da razvijamo servise u okviru Centra“, navela je Golubović.

Centar bi, prema planu, trebalo da bude otvoren najkasnije u naredne dvije godine.

Dok se taj projekat razvija, u Podgorici već funkcioniše više socijalnih servisa – Narodna kuhinja, geronto domaćice, „Od vrata do vrata“, subvencije za produženi boravak, naknade za novorođenčad i Senior kartica. Podrška se pruža i kroz odsjeke za osobe sa invaliditetom, Rome i LGBTIQ osobe.

„Glavni grad je velika teritorija i ima veliki broj stanovnika, samim tim veći i broj ljudi kojima je potrebna pomoć i podrška. Akcenat je na tome da korisnici uvijek imaju mogućnost da se obrate i da servisi koje imamo budu dostupni“, kazala je Golubović.

Iz Sekretarijata najavljuju da će programom rada za narednu godinu razmatrati i nove usluge. Istovremeno mapiraju evropske fondove i pripremaju nove projekte, kako bi postojeću mrežu socijalne zaštite proširili u saradnji sa civilnim sektorom.