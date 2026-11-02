U južnim i centralnim oblastima tokom dana promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

U južnim i centralnim oblastima tokom dana promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Tokom noći se u ovim oblastima očekuje jače naoblačenje i povremena kiša. Na sjeveru pretežno oblačno, tokom dana sa rijetkom pojavom slabih padavina, a tokom noći sa povremenom kišom u nižim predjelima i snijegom i susnježicom u višim planinskim oblastima. Vjetar u drugom dijelu dana mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 4 do 21 stepen.