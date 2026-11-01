Nepravilnosti su utvrđene nakon što je gotovo 40 studenata prijavilo stomačne tegobe, zbog čega je 19. oktobra obavljen inspekcijski nadzor.

Izvor: Mondo/Ana Božović

Laboratorijske analize Instituta za javno zdravlje Crne Gore pokazale su ozbiljna odstupanja u kvalitetu vode u studentskom smještaju i restoranu Hotela „Onogošt“ u Nikšiću, potvrđujući da voda nije ispunjavala propisane zdravstvene standarde, prenosi Dan.

Prema nalazima Instituta, uzorci nijesu zadovoljili ni mikrobiološke ni fizičko-hemijske kriterijume, a voda nije bila bezbjedna ne samo za piće već ni za osnovne higijenske potrebe, pripremu hrane i pranje posuđa.

Nepravilnosti su utvrđene nakon što je gotovo 40 studenata prijavilo stomačne tegobe, zbog čega je 19. oktobra obavljen inspekcijski nadzor.

Iz Ministarstva zdravlja potvrdili su da su laboratorijski rezultati pokazali da uzorkovana voda nije odgovarala propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti.

„Rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazali su da uzorci vode nijesu odgovarali propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti, kako u mikrobiološkom, tako i u fizičko-hemijskom pogledu“, saopšteno je iz Ministarstva.

Posebno zabrinjava nalaz Instituta za javno zdravlje da voda nije bila pogodna ni za svakodnevne higijenske aktivnosti.

„Prema stručnom mišljenju Instituta za javno zdravlje, voda nije bila za piće niti za upotrebu u svrhe koje podrazumijevaju neposredan kontakt ili pripremu hrane, uključujući pranje ruku, zuba i lica, pripremu jela i salata, kao ni pranje posuđa“, naveli su iz Ministarstva zdravlja.

Iako je potvrđeno da je kvalitet vode bio ozbiljno narušen, iz resora nijesu saopštili koji su konkretni mikrobiološki i fizičko-hemijski parametri bili sporni, niti kolika su odstupanja zabilježena u odnosu na dozvoljene vrijednosti.

Zbog toga ostaje nejasno kako je došlo do kontaminacije, koliko često je kontrolisana voda u objektu u kojem boravi i hrani se veliki broj studenata, kao i ko je bio odgovoran za praćenje njene zdravstvene ispravnosti. Otvoreno je i pitanje da li će odgovorni snositi posljedice, da li je slučaj prijavljen tužilaštvu i ispituje li se eventualna krivična odgovornost.

Iz Ministarstva zdravlja naveli su da je sanitarna inspekcija, nakon prijema laboratorijskih rezultata i utvrđivanja činjeničnog stanja, preduzela mjere iz svoje nadležnosti, piše Dan.

„Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, sanitarna inspekcija donijela je rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, kao i prekršajne mjere iz okvira svojih nadležnosti“, saopštili su iz Ministarstva.

Pored toga, naloženo je ponovno uzorkovanje vode, uz obavezu da se rezultati laboratorijskih ispitivanja dostave sanitarnoj inspekciji. Ukazano je i na potrebu kontrole vodovodne mreže i redovnog sprovođenja dezinfekcije.

Ipak, ni nakon ovih mjera nije precizirano na koga se odnose prekršajne sankcije, niti da li je kontrolno uzorkovanje završeno i kakvi su rezultati novih analiza.

Do informacije o novim rezultatima došli smo nakon što smo, poslije zvaničnog odgovora Ministarstva zdravlja o utvrđenim nepravilnostima, zatražili komentar uprave Hotela „Onogošt“ i izvršnog direktora Marka Jovovića.

„Poštovani, dobili smo nalaz u petak od Ministarstva zdravlja i voda je ispravna“, napisao je Jovović.

U međuvremenu je promijenjeno i obavještenje na oglasnoj tabli hotela, na kojem se sada navodi da je, na osnovu zvaničnih rezultata, voda zdravstveno ispravna i bezbjedna za piće.

Međutim, iz Ministarstva zdravlja pojasnili su da taj resor nije izdao navedeni nalaz, već da je Institut za javno zdravlje u petak, u popodnevnim časovima, subjektu nadzora dostavio rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode.

„Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja sjutra će sprovesti kontrolni inspekcijski nadzor, a Ministarstvo zdravlja će se po njegovom završetku oglasiti i informisati javnost o utvrđenom činjeničnom stanju i svim relevantnim okolnostima predmetnog slučaja“, naveli su iz tog resora.

Podsjetimo, sredinom oktobra studenti koji borave u Hotelu „Onogošt“ počeli su da prijavljuju zdravstvene tegobe, uključujući mučninu, povraćanje, dijareju i groznicu, prenosi Dan.

Studentkinja Katarina Marković ranije je saopštila da se oko 40 studenata žalilo na slične simptome. Prema njenim riječima, zdravstveni problemi počeli su tokom noći između 14. i 15. oktobra, a dio studenata zbog pogoršanog stanja morao je da potraži medicinsku pomoć.

Studenti su posumnjali da bi uzrok tegoba mogla biti voda sa hotelskih česama. Pojedini su ukazivali na neobičan miris i promijenjenu boju vode, dok drugi nijesu primijetili nikakve promjene u njenom izgledu ili svojstvima.

Iako su naknadne laboratorijske analize potvrdile da voda nije bila u skladu sa propisanim standardima zdravstvene ispravnosti, još nije zvanično utvrđeno da li je upravo ona izazvala zdravstvene probleme kod studenata.