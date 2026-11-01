Gajović ističe da promjena namjene budžetskih sredstava neće izazvati probleme u funkcionisanju Zelenila.

Izvor: Zelenilo d.o.o

Prebacivanje 300.000 eura iz budžetske rezerve, koji su prvobitno bili opredijeljeni za gradsko preduzeće Zelenilo, na račun Puteva neće uticati na finansijsku stabilnost tog preduzeća, tvrdi njegov direktor Nemanja Gajović.

On je za „Dan“ kazao da Zelenilo raspolaže dovoljnim sredstvima za redovno poslovanje, izmirivanje obaveza prema zaposlenima i dobavljačima, kao i realizaciju planiranih investicija.

Preusmjeravanje novca prethodno je kritikovala odbornica DPS-a Ana Krivokapić, koja je ukazala na to da su Putevima sredstva bila potrebna zbog problema sa isplatom zarada. Iz tog gradskog preduzeća, međutim, osporili su takve navode.

Gajović ističe da promjena namjene budžetskih sredstava neće izazvati probleme u funkcionisanju Zelenila.

„Sama činjenica da je došlo do prenosa sredstava potvrđuje da poslovanje preduzeća nije ugroženo. Stabilnost poslovanja ogleda se i u redovnom izmirivanju obaveza prema dobavljačima, često i prije zakonskih rokova. Sredstva kojima raspolažemo potvrđuju njegovu likvidnost i omogućavaju uredno izmirivanje svih obaveza prema zaposlenima i dobavljačima“, saopštio je Gajović.

On je naveo da preduzeće nastavlja realizaciju planiranih projekata uređenja i unapređenja zelenih površina u Podgorici.

Među aktuelnim radovima je završetak adaptacije parka Ivana Milutinovića, kao i rekonstrukcija zelene površine i dječjeg igrališta u blizini restorana Leonardo, gdje se ugrađuje i hidrosistem.

Uređenje prostora planirano je i ispod šetališta Ljubović, gdje se postojeća neuređena površina pretvara u zelenu zonu sa sistemom za navodnjavanje i autohtonim vrstama drveća i žbunja.

„Predstoji nam uređenje zelene površine u Bulevaru Save Kovačevića. Početkom decembra ćemo rekontruisati dječije igralište i zelene površine iza zgrade Simpo u Moskovskoj ulici“, kazao je Gajović.

Dodao je da je u toku nabavka materijala za izradu kamenog tepiha u Tološkoj šumi, u okviru projekta „Zelena linija“.

Takođe, nakon završetka postupka javne nabavke, planirano je postavljanje 22 ukrasne saksije sa stablima sa više stabala u Ulici slobode.

Prema riječima direktora, svi navedeni projekti odvijaju se planiranom dinamikom, uprkos preusmjeravanju budžetskih sredstava u korist Puteva.