Vuković je objasnio da raniji planski dokumenti za Tološe 2 i Donju Goricu nijesu bili usklađeni sa PUP-om, zbog čega njihova primjena ne bi bila u skladu sa zakonom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj priprema odluke o izradi novog Prostorno-urbanističkog plana Podgorice, kao i detaljnih planova za područja Tološi 2, Sadine i Donja Gorica. Sekretar Sekretarijata Gavrilo Vuković najavio je da će, nakon saglasnosti gradonačelnika Saše Mujovića, početi aktivnosti na pripremi nove planske dokumentacije, prenosi RTV Podgorica.

Vuković je objasnio da raniji planski dokumenti za Tološe 2 i Donju Goricu nijesu bili usklađeni sa PUP-om, zbog čega njihova primjena ne bi bila u skladu sa zakonom.

„Planovi za Tološe 2 i Donju Goricu nisu bili usklađeni sa PUP-om i to bi bilo kršenje zakona da su oni bili na snazi. Stavljeni su van snage i zbog toga je bitno to planiranje kojim ćemo se mi baviti. Mislim da je dobro što smo prostorno planiranje vratili na jedinice lokalne samouprave. Takođe, mislim da je građanima najbitnije objasniti, kada imaju neki zahtjev, zašto može ili zašto nešto ne može“, kazao je Vuković za TV Podgorica.

Kao jedno od najzahtjevnijih područja za buduće planiranje izdvojio je Sadine, koje su i dalje neizgrađene, uprkos ranijim pokušajima izrade planske dokumentacije. Za ovo područje ranije je organizovan i konkurs za idejno rješenje, ali predloženi koncept nije u potpunosti odgovarao postojećoj parcelaciji.

„Imali smo realizovan i jedan konkurs na tu temu za idejno rješenje, ali ono nije u potpunosti usklađeno sa postojećom parcelacijom. Veliki broj malih parcela i različitih vlasnika otežava realizaciju planiranog prostora. Tu je dobro što je ministarstvo uvelo urbane komasacije. To je novi termin koji posmatra udruživanje više katastarskih parcela“, naveo je Vuković.

On je naglasio da prilikom izrade planskih dokumenata javni interes mora biti jedan od osnovnih prioriteta, ali da se istovremeno moraju poštovati prava svih vlasnika. Upravo bi Sadine, prema njegovim riječima, mogle predstavljati primjer uspješnog usklađivanja privatnih interesa sa potrebama zajednice, prenosi RTV Podgorica.

„Tu će nam Sadine biti jako dobar primjer ukoliko uspijemo da privatni interes podredimo javnom interesu, dobijemo kvalitetan planski dokument, a da svi ljudi koji imaju vlasnička prava ta svoja prava ostvare na adekvatan i jednak način“, naglasio je Vuković.

Za kvalitetnije prostorno planiranje neophodno je i unapređenje stručnih kapaciteta Agencije, od koje se očekuje značajan doprinos budućem razvoju Podgorice. Vuković upozorava da će odluke koje se donose u sadašnjem periodu uticati na izgled i funkcionisanje grada ne samo u narednim godinama, već i tokom nekoliko decenija.

„Onako koliko budemo dobro planirali grad u prethodnom periodu tako ćemo ga živjeti za nekih 10, 20 ili 40 godina. Prelomni je trenutak. Evidentno je da smo nezadovoljni sa velikim saobraćajnim gužvama koje doživljavamo svakodnevno. Mislim da je to problem koji najviše žulja sve građane Podgorice - nemogućnost parkiranja, gužve, veliki broj stambeno-poslovnih objekata, ali kada razgovarate sa ljudima sa strane, koji dolaze iz mnogo većih gradova, oni uvijek potenciraju na tome da je Podgorica lijep grad“, istakao je Vuković.

Među izazovima za unapređenje planiranja nalazi se i nedostatak stručnog kadra. Ipak, Vuković potencijal za razvoj ove oblasti vidi u mladim arhitektama sa Univerziteta Crne Gore, uz čije bi dodatno usavršavanje i primjenu savremenih stručnih praksi bilo moguće ostvariti značajniji napredak.

Prema njegovoj procjeni, za konkretne rezultate u jačanju stručnih kapaciteta biće potrebno od pet do deset godina.