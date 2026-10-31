Ostavka je konstatovana od strane Odbora direktora na sjednici održanoj 30. oktobra 2026.

Izvor: ŽICG

"Ostavku podnosim iz razloga sto sam, ne svojom voljom i zaslugom, onemogućena u realizaciji svih poslovnih obaveza ovog privrednog društva u skladu sa Zakonom.

Iako sam u Željeznici Crne Gore bila zaposlena skoro 30 god. bez mrlje u profesionalnoj karijeri, prešla put od inženjera pripravnika do izvršnog direktora, ne preskačući ni jednu stepenicu, našla sam se u vrtlogu političkih zbivanja suočena sa opstrukcijama, samo zbog činjenice da sam sestra Milana Kneževića", kazala je Bošković.

"Da podsjetim, u nekadašnjoj Željeznici Crne Gore, sam počela da radim kao diplomirani inženjer elektrotehnike još 1997.godine, za vrijeme maloljetstva mog brata.

Danom mog imenovanja za izvršnog direktora postala sam prva žena imenovana za izvršnog direktora od postanka Željeznice u Crnoj Gori, a u tom trenutku i jedina žena izvršni direktor u svim željezničkim privrednim društvima.

Za ovih 5,5 godina, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima i Odborom direktora značajno je poboljšan materijalni status zaposlenih višestrukim uvećanjem zarada. Budžet kojim godišnje raspolaže ŽICG je uvećan od 2021.god 241%, zahvaljujući čemu je obezbijeđeno kvalitetnije održavanje sistema ovog vrlo kompleksnog privrednog Društva".

Navela je da je prvi put od osnivanja ovog Društva izvršena raspodjela stambenih sredstava sa jednom rang listom bez privilegovanih, iz kog razloga su mnogi najstariji radnici pred odlazak u penziju prvi put u svom radnom vijeku dobili sredstva iz stambenog fonda.

"Sa svojim timom sam obezbijedila podršku za dobijanje sredstava za rekonstrukciju željezničke infrastrukture u vrijednosti od preko 330 miliona eura od najvećih finansijskih institucija Evrope i šire.

Za sve vrijeme, nisam imala nikakvu podršku od Države, već naprotiv, sa izuzetkom, moram istaći, ministarke Maje Vukićević, bila neprekidno izložena bezrazložnim napadima sa svih strana.

Sa druge strane, dok sam sve vrijeme, iz navedenih razloga osporavana u domaćoj javnosti, ja i tim koji sam predvodila , vrlo smo cijenjeni i često dobijali pohvale od strane međunarodnih institucija, sa kojima smo sarađivali. Neki od njih, kao članovi značajnih međunarodnih organizacija ponudili su mi podršku na važnim EU adresama, vođeni mojoj stručnošću, profesionalnošću i odličnom saradnjom, za preporuku za ostanak na mjesto Generalnog direktora, što sam ja odlučno odbila", dodala je.

Bošković je saopštila da je još ranije najavljena njena smjena kao proizvod političke situacije, mogla je i dalje, ko zna koliko još dugo, koristiti nesposobnost u primjeni novog Zakona o upravljnju privrednim društvima u vlasništvu države onih koji su ga i predložili. Međutim, da nije neko ko se grčevito drži funkcije, dokazuje ovim činom ostavke.

Ali isto tako još jednom naglašava da ne može i neće da prihvati da se uspjeh jednoj ženi u Crnoj Gori, opet pokušava svesti na porodične odnose i osporava činjenica da je uspjeh posledica njenog rada, znanja i sposobnosti, da joj se oduzima i lice i ime i iznova i iznova predstavlja samo kao nečija sestra, kuma ili žena.

"Na kraju želim da zahvalim svim zaposlenim na saradnji i uspjehu koji smo zajedno postigli, Odboru direktora koji nas je vodio i vodećim ljudima u Međunarodnim finansijskim institucijama koji su prepoznali naš potencijal", zaključila je.