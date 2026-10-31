Princ Nikola II Petrović Njegoš i njegov sin, princ Boris, odali su počast Petru II Petroviću Njegošu povodom 175. godišnjice njegove smrti.

Izvor: Fondacija Petrović Njegoš

Princ Nikola II Petrović Njegoš, zajedno sa sinom i nasljednikom princom Borisom, odao je počast Petru II Petroviću Njegošu povodom 175. godišnjice njegove smrti, ističući značaj njegovog državničkog, duhovnog i književnog nasljeđa za Crnu Goru.

Povodom godišnjice smrti Petra II Petrovića Njegoša, koji je preminuo 31. oktobra 1851. godine, princ Nikola II Petrović Njegoš i njegov sin, princ Boris, odali su počast svom pretku, jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorske istorije.

Njegoš, koji je bio vladar, vladika, filozof i pjesnik, ostavio je dubok i neizbrisiv trag u istoriji i kulturi Crne Gore. Njegovo književno i filozofsko stvaralaštvo, državničko djelovanje i misao predstavljaju važan dio crnogorskog kulturnog identiteta.

Njegoševo nasljeđe, kako je istaknuto u poruci princa Nikole II, i danas ostaje trajni izraz istorije, tradicije i duha Crne Gore.

„Vječna mu slava“, poručio je princ Nikola II Petrović Njegoš povodom 175. godišnjice smrti velikog crnogorskog vladara i pjesnika.