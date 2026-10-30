Osnov za dalju realizaciju predstavlja urbanističko-tehnička dokumentacija koju je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo 14. maja 2026. godine, postupajući po zahtjevu Opštine Bar, odnosno Sekretarijata za imovinu i investicije.

Izvor: MONDO

U Baru je planirana izgradnja novog mosta preko rijeke Željeznice, koji će biti postavljen paralelno s postojećim, dok je istovremeno predviđena i rekonstrukcija stare mostovske konstrukcije. Ovaj projekat dio je šireg saobraćajnog plana koji obuhvata proširenje Bulevara Jovana Tomaševića, a iz Opštine Bar najavljuju da će uskoro biti pokrenut postupak za izradu glavnog projekta, prenose Vijesti.

Osnov za dalju realizaciju predstavlja urbanističko-tehnička dokumentacija koju je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo 14. maja 2026. godine, postupajući po zahtjevu Opštine Bar, odnosno Sekretarijata za imovinu i investicije.

Iz lokalne uprave su za „Vijesti“ kazali da su za izdavanje UTU uslova saznali pregledom internet stranice nadležnog ministarstva, jer im dokumentacija još nije zvanično dostavljena.

„Samim tim, imajući u vidu činjenicu da su predmetni UTU izdati, narednih nedjelja nas očekuje raspisivanje postupka javne nabavke za izradu glavnog projekta i revizije glavnog projekta. Sredstva za izradu tehničke dokumentacije obezbijeđena su u budžetu Opštine Bar, a kompletna investicije, dakle, izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova biće finansirani od strane Opštine Bar“, saopštili su iz Opštine.

Kada je riječ o ukupnoj vrijednosti projekta i mogućem početku radova, preciznije informacije biće poznate tek nakon izrade i revizije glavnog projekta. Tek tada će biti moguće utvrditi finansijske i vremenske okvire realizacije investicije.

Prema planskoj dokumentaciji, predviđeno je proširenje Ulice Jovana Tomaševića sa dvije na četiri saobraćajne trake, uz izgradnju razdjelnog ostrva i pješačkih staza sa obje strane. Zbog planiranog proširenja, predviđena je i izgradnja novog mosta preko Željeznice, neposredno uz postojeći, u pravcu mora.

Iz Opštine Bar su pojasnili da još nije donijeta konačna odluka o tome da li će i dio ulice od hotela „Princess“ do mosta biti proširen za dodatne dvije trake. To će, kako navode, zavisiti od stanja na terenu i rezultata saobraćajne analize.

Analizom će biti procijenjeno da li su dodatni radovi opravdani s obzirom na očekivani intenzitet saobraćaja i visinu potrebnih ulaganja. U obzir će biti uzeta i prostorna ograničenja na potezu od hotela „Princess“ prema centru Bara, kao i planirana izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici, na području poznatom kao Trojka.

Na osnovu dobijenih rezultata biće odlučeno da li je proširenje tog dijela ulice potrebno i u kojem obimu. Ukoliko se pokaže da je neophodno, izgradnja i rekonstrukcija mosta biće usklađene sa radovima na proširenju saobraćajnice, kako bi se svi zahvati realizovali istovremeno.

Dokumentacija koju je izdalo Ministarstvo predstavlja polaznu osnovu za izradu tehničkog rješenja za novi most i rekonstrukciju postojećeg, u okviru Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III“.

Planom je predviđeno da novi most bude dug oko 22 metra, dok je projektovana širina 11,5 metara. Na njemu su planirane dvije saobraćajne trake, sa kolovozom širine približno sedam metara, uz pješačke površine, pišu Vijesti.

Detalji o konstrukciji, načinu temeljenja, izboru materijala i drugim tehničkim karakteristikama biće definisani tek tokom izrade glavnog projekta.

Pored izgradnje nove konstrukcije, važan segment investicije predstavlja i obnova postojećeg mosta. Prije određivanja konkretnih građevinskih intervencija biće potrebno ispitati njegovo trenutno stanje, nosivost i mogućnost prilagođavanja budućem saobraćajnom opterećenju.

Od rezultata stručnih analiza i tehničkih ispitivanja zavisiće i obim rekonstrukcije. Za sada nije precizirano da li će radovi obuhvatiti sanaciju pojedinih djelova konstrukcije ili će biti potrebni znatno obimniji zahvati.

Posebni zahtjevi definisani su i u dijelu zaštite rijeke Željeznice. Projektno rješenje moraće da obezbijedi odgovarajući protok vode ispod mosta, tako da nova konstrukcija ne ugrozi prirodno oticanje i ne poveća rizik od izlivanja tokom velikih voda.

Uslovi predviđaju da se prilikom projektovanja uzmu u obzir hidrološki parametri velikih voda sa povratnim periodom od 100 godina. Takođe, biće potrebno razmotriti eventualne radove na uređenju riječnog korita i obala, kao i mjere zaštite od erozije i narušavanja stabilnosti mostovske konstrukcije.

U dokumentaciji se nalaze i uslovi koji se odnose na zaštitu životne sredine, uključujući akt Agencije za zaštitu životne sredine od 28. aprila 2026. godine, pribavljen tokom postupka izdavanja urbanističko-tehničkih uslova.

Tokom pripreme i realizacije projekta biće neophodno poštovati zahtjeve nadležnih institucija i propise koji uređuju oblast procjene uticaja na životnu sredinu. Poseban akcenat biće na sprečavanju zagađenja rijeke tokom izvođenja građevinskih radova, kao i na zaštiti riječnog korita i obala odgovarajućim tehničkim mjerama.

Naredni korak je raspisivanje javne nabavke za izradu glavnog projekta i njegovu reviziju, nakon čega će biti poznati detaljniji tehnički parametri, procijenjena vrijednost investicije i dinamika realizacije radova.