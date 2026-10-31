Umjereno do potpuno oblačno mjestimično kiša.
U južnim i centralnim predjelima padavine uglavnom u drugom dijelu dana, a na sjeveru tokom noći u višim planinama susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren, na krajnjem jugoistoku i pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 4 do 20 stepeni.
Podgorica: Prijepodne promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna oko 19 stepeni.