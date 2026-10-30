Tačan uzrok izbijanja požara, kao i visina materijalne štete, biće utvrđeni naknadno.

Izvor: MEDIA BIRO

Brzom i efikasnom reakcijom bjelopoljskih vatrogasaca-spasilaca, sinoć je lokalizovan požar u početnoj fazi koji je izbio u magacinskom prostoru objekta „Cosmetics market” u tržnom centru Bravera City, u Industrijskoj zovi u Bijelom Polju.

Kako je kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje, Edin Kolić, poziv je primljen u 18:30 sati od strane zaposlene radnice, koja je prijavila da se iz magacina osjeća dim, prenose "Vijesti".

“Na lice mjesta odmah je upućena jedna ekipa sa jednim specijalnim vozilom i četiri vatrogasca-spasioca. Dolaskom na lokaciju, vatrogasci su zatekli magacinski prostor preplavljen gustom količinom dima”, kazao je on.

Prema riječima Kolića, brzom intervencijom ugašen je požar u početnoj fazi i spriječeno njegovo širenje na ostatak objekta. Zbog velike koncentracije dima, spasioci su koristili dimovuk (ventilator za izvlačenje dima) kako bi bezbjedno raščistili i provjetrili prostorije.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i visina materijalne štete, biće utvrđeni naknadno, zaključio je Kolić.