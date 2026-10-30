Danas promjenljivo , na sjeveru moguća slaba kiša

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U Crnoj Gori danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme. Na jugu i u centralnim predjelima smjenjivaće se sunčani intervali i oblaci, dok će na sjeveru biti pretežno oblačno, uz mogućnost povremene slabe kiše.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U južnim i centralnim krajevima ponegdje se očekuju i jači udari vjetra.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od tri do 15 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od pet do 21 stepen.