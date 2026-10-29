„Pauk“ je do 7. avgusta bio u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, a nakon stupanja na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja dodijeljen je gradskom preduzeću Parking servis.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalna vozila „pauk“, koja uklanjaju nepropisno parkirane automobile sa podgoričkih ulica, nijesu u funkciji od 7. avgusta, jer još nije okončan postupak njihovog prenosa sa Uprave za inspekcijske poslove na gradski Parking servis. Direktor tog preduzeća Nikola Lazović očekuje da bi vozila ponovo mogla biti angažovana između 1. i 10. decembra, prenosi Dan.

„Pauk“ je do 7. avgusta bio u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, a nakon stupanja na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja dodijeljen je gradskom preduzeću Parking servis.

Lazović je za „Dan“ kazao da je Glavni grad pripremio odluku o preuzimanju vozila i dijela zaposlenih iz Uprave, dok je završena i sistematizacija radnih mjesta. Ipak, prije nego što se proces nastavi, potrebno je da se o odluci izjasni odbor direktora Parking servisa, čiju sjednicu Lazović očekuje krajem naredne sedmice.

„Glavni administrator je napravio odluku o preuzimanju „pauka“ i ti poslovi biće povjereni Parking servisu. Što se tiče uslova o njihovom preuzimanju, u ovom trenutku ih još ne ispunjavamo. Mi smo krenuli u proceduru za stvaranje uslova koja obuhvata organizaciju unutrašnje službe zaštite imovine i lica koja je po novom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja obavezna“, rekao je Lazović.

Kako je objasnio, na prethodnoj sjednici odbor direktora zatražio je

Jedan od preduslova za preuzimanje „pauka“ jeste formiranje unutrašnje službe za zaštitu imovine i lica. Prema riječima Lazovića, sistematizacija kojom je predviđeno između 35 i 37 zaposlenih u toj službi već je završena i proslijeđena sindikatu na razmatranje.

„Sistematizacijom je predviđeno oko 35 do 37 zaposlenih u unutrašnjoj službe zaštite, i potrebno je zakazati sjednicu odbora direktora kako bi se usvojila. Kada se usvoji, krećemo u proceduru otvaranja unutrašnje službe zaštite imovine i lica koju se nadam da ćemo dobiti u roku dva, do tri mjeseca“, kazao je Lazović.

Dok se ne steknu uslovi za formiranje te službe, Parking servis će, prema njegovim riječima, angažovati privatne službe zaštite.

Nakon završetka potrebnih procedura slijedi i primopredaja specijalnih vozila koja služe za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila. Očekuje se i da dio zaposlenih iz Uprave za inspekcijske poslove pređe u Parking servis na osnovu ugovora, ali njihov konačan broj još nije poznat, piše Dan.

„Vjerovatno u decembru bi dio radnika, ali još ne znam koliki je to broj, na osnovu ugovora prešao iz Uprave za inspekcijske poslove u Parking servis. Optimističan sam, i očekujem da možda od 1. do 10. decembra, „pauk“ bude na ulicama. To je moje i mišljenje Glavnog grada, mi čekamo glavnu odluku odbora direktora. Ono što je do nas, mi smo ažurno krenuli i čekamo odbor direktora da završi dio posla“, poručio je Lazović.

da odluku glavnog administratora razmotre advokatske kancelarije, kako bi se provjerila njena pravna utemeljenost.

„Nakon mišljenja advokata, odluka se vraća glavnom administratoru da je koriguje ukoliko je to potrebno“, naveo je direktor Parking servisa.