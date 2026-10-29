Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od tri do 14 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od pet do 22 stepena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim djelovima Crne Gore sjutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, uz smjenu oblaka i sunčanih perioda, dok će na sjeveru preovladavati oblačno, uz malu mogućnost slabe kiše.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, a u pojedinim područjima juga i centralnog dijela zemlje povremeno i pojačan. Duvaće pretežno sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od tri do 14 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od pet do 22 stepena.

U Podgorici se očekuje promjenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar će povremeno biti umjeren do pojačan, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko 12, a najviša dnevna oko 21 stepen.