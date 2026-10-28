Informacija o navodnom uvođenju naknade od 26,50 eura za bolovanja kraća od 20 dana, koja je potekla sa satiričnih stranica na društvenim mrežama, nije tačna i ne predstavlja mjeru Ministarstva zdravlja, saopšteno je iz resora kojim rukovodi dr Vojislav Šimun.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ističu da Ministarstvo zdravlja nije predložilo, razmatralo niti donijelo mjeru kojom bi se građanima naplaćivalo korišćenje bolovanja, bez obzira na njegovo trajanje ili razlog privremene spriječenosti za rad.

,,Pravo na zdravstvenu zaštitu i prava koja proizilaze iz privremene spriječenosti za rad uređena su jasnim pravilima, zasnovanim na zakonu i medicinskim činjenicama. Svaka promjena koja bi se odnosila na prava osiguranika bila bi sprovedena kroz propisanu proceduru i o njoj bi javnost bila pravovremeno i transparentno informisana", navode u saopštenju, prenose Vijesti.

Naglašavaju da razumiju da informacije koje se neposredno odnose na zdravlje, radni status i materijalne obaveze građana mogu izazvati opravdanu pažnju i zabrinutost. Upravo zato smatraju posebno važnim da se takve informacije provjere prije njihovog objavljivanja i daljeg širenja.

,,Takođe, ministarstvo posebno cijeni značaj satire kao legitimnog oblika javnog izražavanja. Ipak, kada sadržaj satiričnog karaktera izađe iz prvobitnog konteksta i počne da se širi kao činjenica, naročito kada se odnosi na zdravlje, prava zaposlenih i moguće finansijske obaveze građana, važno je jasno razlikovati satirični sadržaj od informacija koje imaju činjenični karakter", dodaju iz Ministarstva zdravlja.

Poručuju da se povjerenje u zdravstveni sistem gradi odgovornim odlukama, ali i tačnim i pravovremenim informacijama.

,,Stoga će Ministarstvo zdravlja nastaviti da o svim pitanjima koja utiču na prava građana komunicira otvoreno, precizno i na osnovu provjerenih činjenica ", zaključuju u saopštenju.