Ministarstvo saobraćaja angažovalo je kao svog specijalnog konsultanta bivšeg direktora nekadašnje srpske nacionalne aviokompanije JAT Airways i bivšeg direktora državng preduzeća Aerodrom “Nikola Tesla” iz Beograda Sašu Vlaisavljevića.

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Potvrđeno je to “Vijestima” iz Ministarstva kojim rukovodi ministar Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije (NSD). Nisu međutim, naveli od kada konkretno Vlaisavljević radi kao njihov konsultant, niti na osnovu koje procedure (tendera, oglasa ili direktne pogodbe) su ga angažovali.

“Saša Vlaisavljević je angažovan u Ministarstvu saobraćaja za izradu analize sa presjekom stanja iz oblasti infrastrukture vazdušnog saobraćaja, kao prepoznati vazduhoplovni ekspert. Naglašavamo da njegov angažman nije usko vezan niti uslovljen procesom izrade master plana (razvoja aerodroma u Crnoj Gori), već obuhvata stratešku analizu infrastrukturnih inicijativa i sistemskih rješenja od značaja za dugoročni razvoj resora”, odgovorili su iz ovog Vladinog resora, pišu Vijesti.